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В Омске пьяный водитель сбил школьника прямо на светофоре

Сегодня, 04:07
Фото: 1MI
Школьник переходил дорогу, когда на него наехал нетрезвый водитель «Лады». Пострадавшего увезли в больницу.

Вчера, 29 декабря, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал подросток. Сообщение об аварии поступило в 19:45. По предварительным данным, нетрезвый водитель автомобиля «Лада» ехал по улице 7-я Северная.

В районе дома 21а он сбил пешехода, который переходил дорогу по светофору. В результате ДТП 15-летнего школьника увезли в больницу. Алкотектор показал у водителя пары алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1.093 мг/л.

На него завели административное дело за вождение в нетрезвом виде. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение прав на срок до двух лет. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Несовершеннолетние дети#Пешеход
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