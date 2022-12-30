В Омске пьяный водитель сбил школьника прямо на светофоре

Вчера, 29 декабря, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал подросток. Сообщение об аварии поступило в 19:45. По предварительным данным, нетрезвый водитель автомобиля «Лада» ехал по улице 7-я Северная.
В районе дома 21а он сбил пешехода, который переходил дорогу по светофору. В результате ДТП 15-летнего школьника увезли в больницу. Алкотектор показал у водителя пары алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1.093 мг/л.
На него завели административное дело за вождение в нетрезвом виде. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение прав на срок до двух лет. Полиция проводит проверку.