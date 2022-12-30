В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО

Городу55 стало известно о задержании поджигателя, который в течение 2022 года портил машины с символикой СВО на кузове. Как сообщил источник в силовых структурах, мужчину задержали после поджога подстанции на улице 1-я Военная.
Пожар случился около 3:33 часов ночи накануне, 29 декабря. Подстанция питала Клинический противотуберкулезный диспансер и прилегающие к нему промышленные сооружения, а также больше 20 частных домов. Пожар повредил две кабельные линии, но электроснабжение не нарушилось.
Полиция выяснила, что к преступлению причастен 45-летний местный житель, который работает инженером-конструктором в инженерно-техническом центре «Сварочные технологии». Ранее он не был судим и не привлекался к административной ответственности, живет с женой и двумя детьми, ведет замкнутый образ жизни и характеризуется удовлетворительно.
Источник в силовых структурах рассказал Городу55, что сотрудники УУФСБ и УМВД вели за мужчиной скрытое наблюдение: его подозревали в трех поджогах автомобилей с символикой СВО. После пожара на подстанции омича задержали, и на допросе он признался, что именно он поджег автомобили 7 и 12 октября, а также 7 ноября 2022 года.
Мужчина пояснил, что делал это, так как негативно относился к проведению специальной военной операции, и потому хотел навредить собственникам авто, которые наклеили на свои машины символику в поддержку СВО.
Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. По фактам пожаров в октябре и ноябре 2022 года возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».