В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО

Источник в силовых структурах рассказал Городу55, что сотрудники УУФСБ и УМВД вели за мужчиной скрытое наблюдение: его подозревали в трех поджогах автомобилей с символикой СВО. После пожара на подстанции омича задержали, и на допросе он признался, что именно он поджег автомобили 7 и 12 октября, а также 7 ноября 2022 года.