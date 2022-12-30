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В Омске молодой омич на Mercedec протаранил автобус с пассажирами

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
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После удара потенциального виновника ДТП отбросило на еще один автомобиль.

В Госавтоинспекции по Омской области разбираются во всех нюансах тройного ДТП с участием пассажирского автобуса.

«Предварительно, 23-летний парень за рулем Mercedec ML320 около 15 часов 29 декабря не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ПАЗ Вектор», ехавшему по маршруту № 20 с 15-ю пассажирами в салоне», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

После удара Mercedec отбросило на автомобиль Honda CR-V, которым управляла 50-летняя женщина.

В результате этой аварии пострадала 24-летняя девушка, которая ехала в салоне Mercedec.  Омичку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами на лице и переломом предплечья госпитализировали БСМП-1.

Как выяснил Город55, пострадавшая девушка является супругой виновника ДТП.

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