В Омске молодой омич на Mercedec протаранил автобус с пассажирами

В Госавтоинспекции по Омской области разбираются во всех нюансах тройного ДТП с участием пассажирского автобуса.
«Предварительно, 23-летний парень за рулем Mercedec ML320 около 15 часов 29 декабря не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ПАЗ Вектор», ехавшему по маршруту № 20 с 15-ю пассажирами в салоне», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
После удара Mercedec отбросило на автомобиль Honda CR-V, которым управляла 50-летняя женщина.
В результате этой аварии пострадала 24-летняя девушка, которая ехала в салоне Mercedec. Омичку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами на лице и переломом предплечья госпитализировали БСМП-1.
Как выяснил Город55, пострадавшая девушка является супругой виновника ДТП.