Суд приговорил «залегощенского маньяка» к пожизненному сроку

Орловский районный суд вынес приговор 62-летнему преступнику из Залегощенского района. На суд он был доставлен в инвалидном кресле. Шавката Шаяхмедова обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Убийца сознался в четырех преступлениях, которые совершил с 2000 по 2021 год. Суд согласился с позицией обвинителя и вынес приговор — пожизненное лишение свободы в ИК особого режима.