Суд приговорил «залегощенского маньяка» к пожизненному сроку

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на материалы прокуратуры. С 2000 года маньяк убил четырех человек, в том числе трех детей.
Орловский районный суд вынес приговор 62-летнему преступнику из Залегощенского района. На суд он был доставлен в инвалидном кресле. Шавката Шаяхмедова обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Убийца сознался в четырех преступлениях, которые совершил с 2000 по 2021 год. Суд согласился с позицией обвинителя и вынес приговор — пожизненное лишение свободы в ИК особого режима.
Первой жертвой маньяка стал мальчик шести лет. Шаяхмедов заманил ребенка в лес возле поселка Залегощь, изнасиловал и убил. В 2005 году маньяк расправился с 11-летним мальчиком в лесу у Ореховки, тело ребенка нашли спустя 16 лет. Летом 2021 года пропала девятилетняя девочка, жившая по соседству с маньяком. Тело ребенка нашли замурованным в подвале дома. В 2003 году Шаяхмедов убил 32-летнюю женщину.