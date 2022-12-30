Суд отклонил апелляцию. Омич, чуть не убивший двух женщин, просился домой

Пресс-служба Омского областного суда сообщила, что оставили без удовлетворения прошение от омича, напавшего осенью на 2 женщин. Он пытался оспорить решение Куйбышевского районного суда о заключении под стражу. Но, вместо того, чтобы отпустить омича под домашний арест, ему продлили срок содержания в следственном изоляторе.
Напомним, 32-летний омич обвиняется в покушении на убийство, в связи с разбоем по ч. 3 ст. 30 — п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 162 УК РФ. По версии следствия он напал на 81-летнюю женщину 26 октября около 15 часов в подъезде на ул. Челюскинцев. Нанес ей множество ударов ножом и похитил сумку с деньгами. Через несколько часов он напал на 20-летнюю девушку на ул. Съездовской. Угрожая ножом, отобрал пакет.
Следователи выяснили, что омич раньше употреблял наркотики, также его поведение показалось следователям необычным после задержания. Мужчина в наручниках пытался пересчитывать мелочь в карманах и признался, что уговорили его на нападение голоса в голове. Следствие собиралось ходатайствовать о том, чтобы мужчина прошел психиатрическую экспертизу.
Пока срок продлили еще на два месяца, до 25 февраля 2023 года. Суд отказался отпускать опасного омича под домашний арест.