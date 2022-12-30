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Суд отклонил апелляцию. Омич, чуть не убивший двух женщин, просился домой

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске оставили за решеткой напавшего на 2 женщин человека с голосами в голове

Омичу продлили срок содержания в СИЗО вместо того, чтобы отпустить под домашний арест.

Пресс-служба Омского областного суда сообщила, что оставили без удовлетворения прошение от омича, напавшего осенью на 2 женщин. Он пытался оспорить решение Куйбышевского районного суда о заключении под стражу.  Но, вместо того, чтобы отпустить омича под домашний арест, ему продлили срок содержания в следственном изоляторе.

Напомним, 32-летний омич обвиняется в покушении на убийство, в связи с разбоем по ч. 3 ст. 30 — п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 162 УК РФ. По версии следствия он напал на 81-летнюю женщину 26 октября около 15 часов в подъезде на ул. Челюскинцев. Нанес ей множество ударов ножом и похитил сумку с деньгами. Через несколько часов он напал на 20-летнюю девушку на ул. Съездовской. Угрожая ножом, отобрал пакет.

Следователи выяснили, что омич раньше употреблял наркотики, также его поведение показалось следователям необычным после задержания. Мужчина в наручниках пытался пересчитывать мелочь в карманах и признался, что уговорили его на нападение голоса в голове. Следствие собиралось ходатайствовать о том, чтобы мужчина прошел психиатрическую экспертизу.

Пока срок продлили еще на два месяца, до 25 февраля 2023 года. Суд отказался отпускать опасного омича под домашний арест.

Опубликовано видео следственных действий с подозреваемым в нападении на омичек
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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Омский облсуд#Апелляция#Домашний арест#СИЗО#Разбой#Покушение на убийство
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