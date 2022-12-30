Санкции мешают встречным инспекциям России по договору СНВ-3

Сергей Лавров подчеркнул, что даже если российская делегация сможет прилететь в какой-либо город для проверки, члены комиссии с высокой долей вероятности столкнутся с рядом трудностей — речь идет об оплате проживания, питания, заправке самолета. США собираются возобновить инспекции в рамках Договора, отмечает глава МИД РФ, однако не готовы «работать по-честному». Лавров подчеркнул, что стабильность обеспечивается не инспекциями.