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Санкции мешают встречным инспекциям России по договору СНВ-3

Сегодня, 10:51
Фото: kremlin.ru
Санкции со стороны запада существенно осложнили возможность совершения встречных инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Первый канал. Как заявил Лавров, с технической точки зрения санкции осложнили возможности осуществлять встречные инспекции.

«Они говорят: давайте возобновим, а по ходу посмотрим. Но это абсолютно второстепенная, даже третьестепенная тема, техническая. А стратегически принципиальная тема — то, что они подорвали все основы, на которых этот договор зиждется», — отметил глава МИД.

Сергей Лавров подчеркнул, что даже если российская делегация сможет прилететь в какой-либо город для проверки, члены комиссии с высокой долей вероятности столкнутся с рядом трудностей — речь идет об оплате проживания, питания, заправке самолета. США собираются возобновить инспекции в рамках Договора, отмечает глава МИД РФ, однако не готовы «работать по-честному». Лавров подчеркнул, что стабильность обеспечивается не инспекциями.

В преамбуле договора, заявил Лавров, сказано об отношениях нового типа, которые основываются на взаимном доверии, уважении, на сотрудничестве.

«Вот сейчас это все перечеркнуто Соединенными Штатами. Мы названы фактически врагом, никакого там доверия не существует, нам они об этом прямо говорят», — резюмировал глава МИД РФ.

#Политика
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