Пора бы отдохнуть. Учитель омской школы объяснил крик на детей своим недосыпом

Прокуратура Центрального округа потребовала устранить нарушения законодательства об образовании после истории с некорректным поведением преподавателя в школе № 16.
Напомним, прокуратура Центрального округа заинтересовалась делами в омской школе № 16 после появления в сети Интернет информации о некорректном поведении учителя на уроке. Орган провел проверку соблюдения требований законодательства об образовании.
История такова: 7 ноября 2022 года после проведения урока преподаватель поручил ученикам самостоятельную работу и оставил их в классе до следующего урока. В его отсутствие в кабинет с проверкой пришла заместитель директора. Один из учащихся сообщил, что учитель «пошел пить кофе».
Когда руководитель вернулся, он не вполне корректно попытался выяснить у учеников, зачем они «доложили» директору о непроведении урока. По словам педагога, урок уже провели раньше.
Педагог оправдал свое поведение эмоциональным срывом от усталости и недосыпа. Директором школы и педагогами школы, а также учениками он характеризуется положительно.
После этого случая БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 16» была проведена проверка на выявление с последующим устранением нарушений законодательства об образовании.