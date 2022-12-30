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Пора бы отдохнуть. Учитель омской школы объяснил крик на детей своим недосыпом

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
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Прокуратура потребвала разобраться с учителем омской школы, сорвавшимся на учеников

В омской школе № 16 провели проверку соблюдения законодательства об образовании после случая, когда педагог накричал на учеников матом во время урока. Преподаватель объяснил свой срыв усталостью и недосыпом.

Прокуратура Центрального округа потребовала устранить нарушения законодательства об образовании после истории с некорректным поведением преподавателя в школе № 16.

Напомним, прокуратура Центрального округа заинтересовалась делами в омской школе № 16 после появления в сети Интернет информации о некорректном поведении учителя на уроке. Орган провел проверку соблюдения требований законодательства об образовании.

История такова: 7 ноября 2022 года после проведения урока преподаватель поручил ученикам самостоятельную работу  и оставил их в классе до следующего урока. В его отсутствие в кабинет с проверкой пришла заместитель директора. Один из учащихся сообщил, что учитель «пошел пить кофе».

Когда руководитель вернулся, он не вполне корректно попытался выяснить у учеников, зачем они «доложили» директору о непроведении урока. По словам педагога, урок уже провели раньше.

Педагог оправдал свое поведение эмоциональным срывом от усталости и недосыпа. Директором школы и педагогами школы, а также учениками он характеризуется положительно.

После этого случая БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 16» была проведена проверка на выявление с последующим устранением нарушений законодательства об образовании.

Педагог омской школы № 16 оскорбил учеников матом во время классного часа
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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Новости#Прокуратура#Несовершеннолетние дети#Дети, подростки#Омская школа
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