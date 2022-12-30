Пора бы отдохнуть. Учитель омской школы объяснил крик на детей своим недосыпом

История такова: 7 ноября 2022 года после проведения урока преподаватель поручил ученикам самостоятельную работу и оставил их в классе до следующего урока. В его отсутствие в кабинет с проверкой пришла заместитель директора. Один из учащихся сообщил, что учитель «пошел пить кофе».