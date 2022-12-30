С 3 января в новом ледовом дворце будут проводиться массовые катания, а с февраля все желающие смогут принять участие в сеансах свободного катания. С самого начала года на арене начнутся тренировки отделения хоккея и шорт-трека спортивной школы олимпийского резерва Омской области. Позже к ним присоединятся другие виды спорта.