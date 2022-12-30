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Подарок на Новый год. В Омске открыли крытый каток в Нефтяниках

Сегодня, 08:17
Фото: omskportal.ru/
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В Омске открыли новый крытый каток на стадионе «Сибирский нефтяник»

В Омске состоялось открытие нового ледового дворца спорткомплекса «Сибирский нефтяник». Рассказываем, что за арена, и как прошло открытие.

Открылась седьмая в городе крытая ледовая арена. Объект построен в рамках федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Демография». Об этом сегодня сообщили на сайте правительства Омской области.

Сегодня состоялась торжественная церемония ввода объекта в эксплуатацию. Губернатор Омской области Александр Бурков провел символическое вбрасывание шайбы. Церемония проводилась при участии легенды омского хоккея Евгением Шастиным и Кареном Мартояном — гендиректором компании «АРТ РемСтрой», построившей объект.

В программе открытия арены было выступление хоккеистов и фигуристов. Они показали мастер-шоу и устроили показательные выступления. 

С 3 января в новом ледовом дворце будут проводиться массовые катания, а с февраля все желающие смогут принять участие в сеансах свободного катания. С самого начала года на арене начнутся тренировки отделения хоккея и шорт-трека спортивной школы олимпийского резерва Омской области. Позже к ним присоединятся другие виды спорта. 

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Строительство Ледового дворца обошлось федеральному и областному бюджетам в 400 млн рублей. Площадь объекта составляет 3,5 тысяч квадратных метров. Ледовый корт размером 60х30м и трибуны для зрителей на 200 посадочных мест обеспечивают все условия для проведения тренировочного процесса, соревнований разных уровней, организации досуга омичей.

Здесь оборудованы 4 командные раздевалки с душевыми, по 2 комнаты для судей и тренерского состава, есть помещение для спортивного инвентаря, медкабинет, помещение для плавления льда, гардероб, прокат коньков, административные, служебные и технические помещения.

Дворец планируют передать в  управление омской «Спортивной школе олимпийского резерва».

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