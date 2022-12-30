Омские мобилизованные приготовились к празднованию Нового года

Вчера, 29 декабря, в палаточном лагере мобилизованных прошел новогодний концерт, во время которого Дед Мороз и Снегурочка поздравили военнослужащих с наступающим праздником. В платочном лагере перед сценой установили новогоднюю елку и развесили гирлянды.