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Омские мобилизованные приготовились к празднованию Нового года

Сегодня, 07:05
Фото: правительство Омской области
Для мобилизованных прошел праздничный концерт.

Вчера, 29 декабря, в палаточном лагере мобилизованных прошел новогодний концерт, во время которого Дед Мороз и Снегурочка поздравили военнослужащих с наступающим праздником. В платочном лагере перед сценой установили новогоднюю елку и развесили гирлянды.

Жители Одесского района угостили мобилизованных домашней выпечкой и горячим чаем, а омские школьники приготовили для них подарки, сделанные своими руками, и новогодние игрушки, которыми украсили палатки.

Кроме того, 5 января в палаточном лагере пройдет еще один концерт. Он будет посвящен Рождеству.

#Вероника Жукова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости#Новый год#Омск#Концерт
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