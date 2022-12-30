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Омская поликлиника задолжала своим работникам почти 8 млн рублей

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
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Только после вмешательства прокуратура задолженность была погашена.

В Омске БУЗОО «Городская поликлиника № 10», которую возглавляет Татьяна Казанцева, задолжала своим работником несколько миллионов заработной платы за ноябрь текущего года. Вопрос с выплатой решился только после вмешательства надзорных ведомств.

«Установлено, что перед 403 работниками медучреждения образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму более 7,9 млн рублей», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

Для разрешения этой ситуации прокуратура Ленинского округа города Омска внесла представление главному врачу, а главный бухгалтер попала под административное дело по статье «Нарушение сроков выплаты заработной платы». По постановлению Государственной инспекции труда в Омской области женщину наказали штрафом.

Только после этих мер вся задолженность перед работниками поликлиники была погашена. Почему медицинское учреждение, которые финансируется из бюджета, допустило такие долги, в ведомстве не уточняют.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Татьяна Казанцева#Медицина#Долги#Зарплата#Прокуратура
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