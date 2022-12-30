Омская поликлиника задолжала своим работникам почти 8 млн рублей

В Омске БУЗОО «Городская поликлиника № 10», которую возглавляет Татьяна Казанцева, задолжала своим работником несколько миллионов заработной платы за ноябрь текущего года. Вопрос с выплатой решился только после вмешательства надзорных ведомств.
«Установлено, что перед 403 работниками медучреждения образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму более 7,9 млн рублей», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Для разрешения этой ситуации прокуратура Ленинского округа города Омска внесла представление главному врачу, а главный бухгалтер попала под административное дело по статье «Нарушение сроков выплаты заработной платы». По постановлению Государственной инспекции труда в Омской области женщину наказали штрафом.
Только после этих мер вся задолженность перед работниками поликлиники была погашена. Почему медицинское учреждение, которые финансируется из бюджета, допустило такие долги, в ведомстве не уточняют.