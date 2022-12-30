Пресс-служба департамента транспорта сообщила, что, по опыту прошлых лет пассажиропоток на первые дня января ожидается сниженный, поэтому выпуск городского пассажирского транспорта сократят. Городской транспорт транспорт будет работать по расписанию выходного дня с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В сам Новый год транспорт будет работать до 23:30, а с утра 1 января движение начнется с 6:00.