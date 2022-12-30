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Омичей предупредили, что пассажирский транспорт тоже отправится праздновать

Сегодня, 13:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на время государственных выходных изменится график работы транспорта

Автобусы, троллейбусы и трамваи продолжат возить омичей, но в расслабленном режиме праздников.

Пресс-служба  департамента транспорта сообщила, что, по опыту прошлых лет пассажиропоток на первые дня января ожидается сниженный, поэтому выпуск городского пассажирского транспорта сократят. Городской транспорт транспорт будет работать по расписанию выходного дня с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В сам Новый год транспорт будет работать до 23:30, а с утра 1 января движение начнется с 6:00.

Подвижного состава в линию будет выходить меньше, поэтому омичам напомнили, что актуальное расписание можно будет уточнить по телефону: 78-79-66. В департаменте также посоветовали планировать передвижение по городу с учетом работы транспорта в праздничные дни. 

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Новый год#Омск#Городской транспорт#График работы в праздники#Департамент транспорта#Пассажиропоток
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