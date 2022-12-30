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Новый год все ближе, прогноз погоды все страшнее. Омичам обещают ледяное начало года

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области на первые дни года прогнозируют смертельный холод

Омичам стоит воздержаться от долгих прогулок в праздничные вечера. Начало января грозится собрать большую дань обморожениями.

Обь-Иртышское УГМС опубликовало обновленный прогноз на Новый год и начало января. Синоптики сообщают, что в ночь с 30 на 31 декабря в области будет -20…-25 градусов. По югу региона до -15, а по северу до -33. С утра туман, а за ним — изморозь. Днем 31 декабря ожидается до -17, а на севере региона до -24.

В новогоднюю ночь только на юге Омской области от -16 до -21 градуса. В целом -26…-31, а по северу до -36 градусов.

Днем 1 января местами сохранится мороз до -28, но средние значения по региону ожидаются от -18 до -23 градусов, зато в ночь на 2 января похолодает везде до -30, а при прояснениях — до -37 градусов. Но обещают, что ветер сменится на юго-восточный, южный, днем 2 января он усилится до 7-12 м в сек. Потеплеет резко с -30 до -13, местами до -19.

На последний день 2022 года и первые дни 2023 года обещают небольшой снежок, переменную облачность и изморозь. Ветер вплоть до 2 января будет не слишком заметный, в основном — северо-восточный, до 8 м в сек.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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