Днем 1 января местами сохранится мороз до -28, но средние значения по региону ожидаются от -18 до -23 градусов, зато в ночь на 2 января похолодает везде до -30, а при прояснениях — до -37 градусов. Но обещают, что ветер сменится на юго-восточный, южный, днем 2 января он усилится до 7-12 м в сек. Потеплеет резко с -30 до -13, местами до -19.