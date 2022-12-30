Молодая омичка чуть не угробила ребенка в тройном на ДТП на омской трассе

Вчера, 29 декабря, в Омском районе на трассе Челябинск — Новосибирск произошла авария. ДТП случилось около 18:30.
Полицейские выяснили, что 18-летняя девушка за рулем автомобиля Hover ехала по трассе со стороны Новосибирска в направлении Челябинска. При движении по 813 км она не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль Hyundai, за рулем которого был 33-летний мужчина.
От удара Hyundai врезался в «Газель», которая находилась под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП 4-летнему мальчику, который ехал в автомобиле Hyundai понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.