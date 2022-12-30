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Молодая омичка чуть не угробила ребенка в тройном на ДТП на омской трассе

Сегодня, 04:22
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В тройном ДТП на трассе в Омской области пострадал 4-летний ребенок

Авария произошла вечером на трассе Челябинск — Новосибирск.

Вчера, 29 декабря, в Омском районе на трассе Челябинск — Новосибирск произошла авария. ДТП случилось около 18:30.

Полицейские выяснили, что 18-летняя девушка за рулем автомобиля Hover ехала по трассе со стороны Новосибирска в направлении Челябинска. При движении по 813 км она не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль Hyundai, за рулем которого был 33-летний мужчина.

От удара Hyundai врезался в «Газель», которая находилась под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП 4-летнему мальчику, который ехал в автомобиле Hyundai понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Несовершеннолетние дети#Трасса
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