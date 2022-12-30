Любовь зла. Полиция задержала угонщика авто, обманувшего омичку с сайта знакомств

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы осенью. В сентябре она познакомилась с мужчиной одном из одном из сайтов и стала встречаться с ним. Женщина не побоялась оставить его на время одного в частном доме. По возвращении она обнаружила пропажу иномарки из гаража. Также пропала техника: телевизор, колонки, шуруповерт и золотые украшения на общую сумму 96 000 рублей.