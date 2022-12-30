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Любовь зла. Полиция задержала угонщика авто, обманувшего омичку с сайта знакомств

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
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В Омске задержали мужчину, обокравшего омичку более чем на 100 тысяч рублей

Омская полиция задержала 40-летнего омича, который украл автомобиль, технику и украшения у омички с сайта знакомств. Мужчину будут судить по уголовным статьям.

Омские полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого по уголовным статьям «Неправомерное завладение транспортным средством» и «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы осенью. В сентябре она познакомилась с мужчиной одном из одном из сайтов и стала встречаться с ним. Женщина не побоялась оставить его на время одного в частном доме. По возвращении она обнаружила пропажу иномарки из гаража. Также пропала техника: телевизор, колонки, шуруповерт и золотые украшения на общую сумму 96 000 рублей.

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Фото: 55.мвд.рф/

Подозреваемый задержан в Ленинском округе. Омич оказался трижды судим ранее. На сайте омской полиции разместили фото подозреваемого.

На допросе выяснилось, что в отсутствие хозяйки он решил покататься на ее машине. Он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, после чего бросил иномарку и скрылся. Телевизор и украшения он сдал в ломбард за 10 000 рублей.

Ведется расследование. Фигурант дела будет заключен под стражу.

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