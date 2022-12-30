Котельные Омской области дополнительно подготовят перед долгими и холодными выходными

Рекомендовали обследовать инженерную инфраструктуру на предмет готовности систем к работе на максимум, проверить готовность дежурных служб к оперативному реагированию на случай, если в области будут перебои с электроснабжением. Всем районам поручили проверить оснащение, резервные источники энергоснабжения, обеспечить круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц.