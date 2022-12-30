Котельные Омской области дополнительно подготовят перед долгими и холодными выходными

Пресс-служба омского Минэнерго сообщила, что министр энергетики и ЖКХ встретился с главами администраций муниципальных районов области, мэрией Омска и отапливающими организациями.
Обсудили антитеррористические меры защиты комплекса ЖКХ, согласовали работу при возникновении чрезвычайных или аварийных ситуаций в период новогодних праздников, в том числе, в условиях возможного похолодания.
Рекомендовали обследовать инженерную инфраструктуру на предмет готовности систем к работе на максимум, проверить готовность дежурных служб к оперативному реагированию на случай, если в области будут перебои с электроснабжением. Всем районам поручили проверить оснащение, резервные источники энергоснабжения, обеспечить круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц.
Напомним, что Росгидрометцентр спрогнозировал в Омской области холода ниже нормы на январь 2023 года: