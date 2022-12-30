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Котельные Омской области дополнительно подготовят перед долгими и холодными выходными

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
иллюстрация
Грядут морозы и Новый год. Ресурсоснабжающие организации обсудили с правительством ряд мер, чтобы омичи не замерзли на праздники.

Пресс-служба омского Минэнерго сообщила, что министр энергетики и ЖКХ встретился с главами администраций муниципальных районов области, мэрией Омска и отапливающими организациями.

Обсудили антитеррористические меры защиты комплекса ЖКХ, согласовали работу при возникновении чрезвычайных или аварийных ситуаций в период новогодних праздников, в том числе, в условиях возможного похолодания.

Рекомендовали обследовать инженерную инфраструктуру на предмет готовности систем к работе на максимум, проверить готовность дежурных служб к оперативному реагированию на случай, если в области будут перебои с электроснабжением. Всем районам поручили проверить оснащение, резервные источники энергоснабжения, обеспечить круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц.

Напомним, что Росгидрометцентр спрогнозировал в Омской области холода ниже нормы на январь 2023 года:

Сибирь в январе собирается подпоясаться морозом. В Омске будет очень холодно
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#Дарья Зыкова#Отопительный сезон#Новости#Омская область#Омск#Владимир Шнипко#Ресурсоснабжающие организации#ЖКХ#Отопление#Минэнерго РФ#Минэнерго Омской области
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