Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор

Город55 обнаружил в открытых источниках, что в МПК «Компур» сменился директор. Сергей Кокорин занимал пост с 2018 года, теперь компанию возглавил Дмитрий Ожигов, владелец торговой фирмы «Демид». Он известен тем, что неоднократно занимался ликвидациями на пищевых предприятиях. Его приглашали, чтобы компания могла закрыться с наименьшими потерями.
Вполне вероятно, что в «Компур» Ожигова пригласили тоже в качестве ликвидатора. С 2017 года у предприятия вдвое упали общие доходы, в три раза снизились выплаты налогов, и в четыре раза упала чистая прибыль.
Отметим, что бывший директор «Компура» Сергей Кокорин руководил не одной компанией. Также у него под руководством и владением остался «Сибирский продукт». Эта колбасная компания, в отличие от «Компура», показывает рост. Выручка за 2021 год, к примеру, составила 610 млн рублей.
Неожиданно под конец года активизировались все крупные предприятия по мясопереработке. Сначала богатейший житель Омской области вложил 50 млн рублей в «Сибирские колбасы», затем анонсировали возвращение сети фирменных магазинов «Омского бекона». Теперь и «Компур» может поменять привычный вид омских прилавков.