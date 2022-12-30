Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор

Отметим, что бывший директор «Компура» Сергей Кокорин руководил не одной компанией. Также у него под руководством и владением остался «Сибирский продукт». Эта колбасная компания, в отличие от «Компура», показывает рост. Выручка за 2021 год, к примеру, составила 610 млн рублей.