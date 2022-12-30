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Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
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В Омской области могут исчезнуть с прилавков колбасы одного из крупных производителей

Конец года оказался временем «передела» мясного рынка. Сразу несколько факторов говорят о том, что скоро Омская область попрощается с фирмой «Компур».

Город55 обнаружил в открытых источниках, что в МПК «Компур» сменился директор. Сергей Кокорин занимал пост с 2018 года, теперь компанию возглавил Дмитрий Ожигов, владелец торговой фирмы «Демид». Он известен тем, что неоднократно занимался ликвидациями на пищевых предприятиях. Его приглашали, чтобы компания могла закрыться с наименьшими потерями.

Вполне вероятно, что в «Компур» Ожигова пригласили тоже в качестве ликвидатора. С 2017 года у предприятия вдвое упали общие доходы, в три раза снизились выплаты налогов, и в четыре раза упала чистая прибыль.

Отметим, что бывший директор «Компура» Сергей Кокорин руководил не одной компанией. Также у него под руководством и владением остался «Сибирский продукт». Эта колбасная компания, в отличие от «Компура», показывает рост. Выручка за 2021 год, к примеру, составила 610 млн рублей.

Неожиданно под конец года активизировались все крупные предприятия по мясопереработке. Сначала богатейший житель Омской области вложил 50 млн рублей в «Сибирские колбасы», затем анонсировали возвращение сети фирменных магазинов «Омского бекона». Теперь и «Компур» может поменять привычный вид омских прилавков.

В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон»
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#Дарья Зыкова#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Темури Латария#Сергей Кокорин#Дмитрий Ожигов#Продукты#Мясные продукты#Колбаса#Промышленное производство#Закрытие
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