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Гастроэнтеролог призвал россиян в праздники поберечь поджелудочную железу

Сегодня, 08:48
Фото: piqsels.com
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что для сохранения здоровья поджелудочной железы категорически не рекомендуется перед праздником голодать и резко менять режим питания.

По словам специалиста, первый удар по поджелудочной наносит алкоголь, второй — жирная пища. Об этом пишет Pravda.Ru.

Он также подчеркнул, что ситуацию во время праздничного застолья усугубляют сигареты, так как консистенция ферментов поджелудочной способна меняться под воздействием никотина и смолы.

Вялов отметил, что несмотря на все рекомендации по питанию, люди все равно в праздники будут есть много жирной пищи. В связи с этим он посоветовал заранее подготовиться и «натренировать» свою поджелудочную, заранее и постепенно вводя в рацион небольшое количество тяжелой пищи.

#Общество
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