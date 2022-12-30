Гастроэнтеролог призвал россиян в праздники поберечь поджелудочную железу

Вялов отметил, что несмотря на все рекомендации по питанию, люди все равно в праздники будут есть много жирной пищи. В связи с этим он посоветовал заранее подготовиться и «натренировать» свою поджелудочную, заранее и постепенно вводя в рацион небольшое количество тяжелой пищи.