Гастроэнтеролог призвал россиян в праздники поберечь поджелудочную железу

По словам специалиста, первый удар по поджелудочной наносит алкоголь, второй — жирная пища. Об этом пишет Pravda.Ru.
Он также подчеркнул, что ситуацию во время праздничного застолья усугубляют сигареты, так как консистенция ферментов поджелудочной способна меняться под воздействием никотина и смолы.
Вялов отметил, что несмотря на все рекомендации по питанию, люди все равно в праздники будут есть много жирной пищи. В связи с этим он посоветовал заранее подготовиться и «натренировать» свою поджелудочную, заранее и постепенно вводя в рацион небольшое количество тяжелой пищи.