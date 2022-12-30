Дорожные хроники Омска. Люди застревали в предновогодних пробках весь день

Город55 решил понаблюдать, как будут обстоять дела с дорожным движением 30 декабря. С самого обеда карты показывали 6 баллов. Были и аварии, и традиционные предновогодние заторы.
к 15 часам пробки доросли до 7 баллов, на улицах Омска то тут, то там обозначалось проведение дорожных работ. Какие-то участки на карте ситуативно начали отмечаться как аварийные. Город простоял много часов.
Лишь к 18 часам Омск начал разъезжаться. Пробки вернулись к уровню 5 баллов. Возможно, омичи, наконец, завершили этот день и добрались домой, готовиться к 31 декабря, которое обязательно будет наполнено хлопотами и спешными приготовлениями к вечернему застолью.