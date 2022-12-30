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Дорожные хроники Омска. Люди застревали в предновогодних пробках весь день

Сегодня, 12:24
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи стояли в пробках с самого обеда из-за аварий и предновогодней кутерьмы

Омичи забили автомобилями центр города с самого обеда. У кого-то был короткий день, у кого-то по планам были покупки.

Город55 решил понаблюдать, как будут обстоять дела с дорожным движением 30 декабря. С самого обеда карты показывали 6 баллов. Были и аварии, и традиционные предновогодние заторы. 

к 15 часам пробки доросли до 7 баллов, на улицах Омска то тут, то там обозначалось проведение дорожных работ. Какие-то участки на карте ситуативно начали отмечаться как аварийные. Город простоял много часов. 

Лишь к 18 часам Омск начал разъезжаться. Пробки вернулись к уровню 5 баллов. Возможно, омичи, наконец, завершили этот день и добрались домой, готовиться к 31 декабря, которое обязательно будет наполнено хлопотами и спешными приготовлениями к вечернему застолью.

#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Новый год#ДТП#Дорога#Пробки#Городской транспорт
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