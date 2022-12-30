Дорожные хроники Омска. Люди застревали в предновогодних пробках весь день

Лишь к 18 часам Омск начал разъезжаться. Пробки вернулись к уровню 5 баллов. Возможно, омичи, наконец, завершили этот день и добрались домой, готовиться к 31 декабря, которое обязательно будет наполнено хлопотами и спешными приготовлениями к вечернему застолью.