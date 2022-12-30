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Дело на заместителя гендиректора омской компании ЖКХ передадут в суд

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омске предстанет перед судом зам гендиректора омской энергоснабжающей организации. Его обвиняют в халатности и злоупотреблении полномочиями.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в Октябрьский районный суд передадут обвинение на начальника одного из подразделений омской энергоснабжающей организации. Он отвечал за развитие и инвестиции, а также был заместителем генерального директора.

Обвинили его по ч. 1 ст. 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Общая сумма материального ущерба составила больше 13 млн рублей.

По версии следствия в 2020 году он обеспечил подписание актов о технической готовности многоквартирных домов и прием невыполненного капитального ремонта, средства на который выделялись из городского бюджета.

Ранее Город55 сообщал, что дело готовится к передаче в суд. Теперь обвинители, как и следователи, завершили подготовительный этап — прокуратура утвердила обвинительное заключение. Скоро бывший начальник предстанет перед судом. 

#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Прокуратура Омской области#Новости#Омская область#Капремонт жилья#Халатность
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