Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Анонсировали праздничные выбросы, поджигали машины и ездили пьяными. Омск в пятницу

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Сегодня выяснилось, что вечером на 7-й Северной в ДТП пострадал подросток. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, но его не заметил нетрезвый водитель «Лады». Ребенка увезли в больницу, а на водителя завели дело. Ему грозит лишение прав на 2 года и штраф.

В Омске пьяный водитель сбил школьника прямо на светофоре
Узнать подробнее

Новость № 2. Задержали серийного поджигателя автомобилей, выяснилось, что он поджигал машины, на которых владельцы размещали символику СВО. Но попался 45-летний мужчина после поджога электрической подстанции. На нее был запитан противотуберкулезный диспансер, несколько промышленных сооружений и жилые дома. Электроснабжение не нарушилось, но омич успел повредить 2 силовых кабеля. Поджигатель работает инженером-конструктором, ранее не был судим. У него есть жена, двое детей, характеристика с работы положительная. Сейчас он помещен в СИЗО.

В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО
Узнать подробнее

Новость № 3. За последние дни в Омске устанавливали режим «Черного неба» несколько раз. 30 декабря исключением не стало. Неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ погодные условия сохранятся до 11:00 31 декабря, во всяком случае режим НМУ ввели по Омску и области до этого времени.

Омичей предупредили о праздничных выбросах
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Город#Происшествия#Пожары#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Алкоголь#Режим нму#Символика СВО
Подпишитесь
Срочно. В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО
Сегодня, 07:11
Омичей предупредили о праздничных выбросах
Сегодня, 08:29
Хорошие новости. Размер минимальной зарплаты увеличится в Омске с Нового года
Сегодня, 05:22
В омской УФНС второй раз за месяц сменился глава межрайонной инспекции
Сегодня, 03:31
Новый год все ближе, прогноз погоды все страшнее. Омичам обещают ледяное начало года
Сегодня, 07:53
Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор
Сегодня, 06:30