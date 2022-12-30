Новость № 1. Сегодня выяснилось, что вечером на 7-й Северной в ДТП пострадал подросток. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, но его не заметил нетрезвый водитель «Лады». Ребенка увезли в больницу, а на водителя завели дело. Ему грозит лишение прав на 2 года и штраф.
Новость № 2. Задержали серийного поджигателя автомобилей, выяснилось, что он поджигал машины, на которых владельцы размещали символику СВО. Но попался 45-летний мужчина после поджога электрической подстанции. На нее был запитан противотуберкулезный диспансер, несколько промышленных сооружений и жилые дома. Электроснабжение не нарушилось, но омич успел повредить 2 силовых кабеля. Поджигатель работает инженером-конструктором, ранее не был судим. У него есть жена, двое детей, характеристика с работы положительная. Сейчас он помещен в СИЗО.
Новость № 3. За последние дни в Омске устанавливали режим «Черного неба» несколько раз. 30 декабря исключением не стало. Неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ погодные условия сохранятся до 11:00 31 декабря, во всяком случае режим НМУ ввели по Омску и области до этого времени.