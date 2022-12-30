Новость № 2. Задержали серийного поджигателя автомобилей, выяснилось, что он поджигал машины, на которых владельцы размещали символику СВО. Но попался 45-летний мужчина после поджога электрической подстанции. На нее был запитан противотуберкулезный диспансер, несколько промышленных сооружений и жилые дома. Электроснабжение не нарушилось, но омич успел повредить 2 силовых кабеля. Поджигатель работает инженером-конструктором, ранее не был судим. У него есть жена, двое детей, характеристика с работы положительная. Сейчас он помещен в СИЗО.