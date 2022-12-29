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Жителям Запорожской области напомнили о необходимости обмена гривны на рубли

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
Жителям Запорожской области необходимо обменять украинские гривны на российские рубли до 1 апреля 2023 года, о чем им напомнил председатель правительства региона Антон Кольцов. С 1 января 2023 года хождение гривны прекращается.

Как заявил Кольцов, физические лица могут обменять гривны на рубли в любом отделении банка МРБ и ПСБ, сумма пока не ограничена, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Также до апреля 2023 года могут обменять средства и юридические лица, однако к концу 2022 года они должны зафиксировать сумму гривен в кассах и до 20 января 2023 года составить и предоставить акт в тот банк, в котором они обслуживаются.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума, который прошел осенью 2022 года. За присоединение отдало свои голоса большинство жителей.

#Общество
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