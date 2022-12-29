Жителям Запорожской области напомнили о необходимости обмена гривны на рубли

Как заявил Кольцов, физические лица могут обменять гривны на рубли в любом отделении банка МРБ и ПСБ, сумма пока не ограничена, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Также до апреля 2023 года могут обменять средства и юридические лица, однако к концу 2022 года они должны зафиксировать сумму гривен в кассах и до 20 января 2023 года составить и предоставить акт в тот банк, в котором они обслуживаются.