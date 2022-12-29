Высотка вместо садика. Что происходит с застройкой возле Зеленого острова в Омске

А тем временем в «Изумрудном береге» уже происходят постоянные конфликты между домами из-за мест на парковках, в садиках, в школе. Еще одна «свечка» лишь усугубит ситуацию. Решение, принятое недавно депутатами, по мнению нашего источника, неправильное и в дальнейшем будет оспариваться федеральными структурами. Именно поэтому высотный дом на месте, которое предназначалось под садик, начали возводить в спешке. А проблемы после окончания застройки, лет через десять, достанутся в наследство уже следующему директору департамента архитектуры. Но к тому моменту никто из тех, кто принимал решения об изменении статуса участка, может в администрации уже и не работать. Это станет уже головной болью тех, кто придет им на смену.