Высотка вместо садика. Что происходит с застройкой возле Зеленого острова в Омске

На последнем заседании осенней сессии депутаты горсовета рассмотрели вопрос о внесении изменений в карту градостроительного зонирования территорий Омска. Среди прочего обсуждалась судьба земельного участка на Красном Пути, 143. Он находится рядом с двумя ЖК — «Изумрудный берег» и «Зеленый остров». Депутатам предлагалось одобрить изменение зоны границ ОД-1/302, Н-3/8 и выделить зону ОД-2/314.
«Предполагается образование земельного участка для размещения объекта дошкольного образования», — говорится в пояснительной записке к этому документу.
В заключении за подписью главы правового управления горсовета Дениса Голушкова сказано, что замечаний нет. По результатам экспертизы проекта Решения коррупциогенные факторы в нем не выявлены.
Депутаты проголосовали за эти поправки без обсуждения.
Запрос на внесение изменений в ПЗЗ направило в горсовет ООО «Специализированный застройщик „Жилой комплекс ‚Зеленый остров‘“», принадлежащее депутату областного заксобрания Вячеславу Васильеву. Согласно документу, садик предлагается строить на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:3249, который, согласно информации на сайте публичной кадастровой карты, предназначен «для размещения объектов военной безопасности, под бомбоубежище».
По закону капитальное строительство на территории с бомбоубежищами запрещено. С этого объекта, который находится в ведении федерального Росимущества, сначала необходимо снять статус «бомбоубежище». Это долгий процесс согласований с Минобороны и МЧС, тем более в современных реалиях. А затем нужно буквально выкопать это сооружение площадью около 500 кв. метров из земли.
Само собой, все эти проблемы придется решать департаменту архитектуры мэрии Омска. Если даже каким-то образом удастся снять существующий статус, городу придется тратить деньги на демонтаж объекта, потому что ни один нормальный застройщик такое за свои деньги делать не будет.
Площадь участка под детский сад всего 0.4 га. По нормативам градостроительного проектирования этой площади с учетом перечисленных ниже ограничений по периметру не хватит. Как рассказал Городу55 источник, знакомый с ситуацией, ставить детский сад там попросту негде:
«С южной стороны этот земельный участок граничит с авторазбором. С восточной стороны расположен проектный институт „Пирс“ — это глухая стена, вдоль которой идет водопроводная труба диаметром 515 метров. На северной границе — ветеринарная служба Омской области, которая борется с эпидемиями чумы свиней. А с западной стороны — акватория судоремонтного завода. 30 метров — и начинается вода. Застройщики Попов и Васильев хотят построить очередную „свечку“, а департамент архитектуры идет на поводу».
Более того, южная граница участка находится на отметке 69 согласно балтийской системе высот, что крайне низко. К примеру, в 2017 году на этих землях случилось рядовое затопление, и Иртыш достиг отметки в 70,5. Фактически в апреле и мае вода на этом участке будет плескаться чуть ли не на крыльце будущего сада, неизбежны постоянные подтопления подвала. Решить проблему можно, если существенно изменить высоту участка, подняв уровень грунта. Но заниматься этим вряд ли кто-то будет, ведь нужно еще выкорчевать из земли бомбоубежище, считает наш собеседник.
Кроме того, участок расположен фактически на выселках. Туда придется прокладывать новую дорогу, что только приведет к удорожанию стройки.
Источник Города55 уверяет, что в первоначальной планировке застройки под садик был предусмотрен участок, расположенный в самом центре микрорайона — под номером 55:36:070107:6809. Но в итоге застройщик решил, что это слишком лакомый кусок, чтобы отдавать его под социальный объект. Сейчас в качестве разрешенного использования там значится «многоэтажное строительство». Статус был определен 1 января 2022 — одновременно со статусом для участка 3249, на котором разрешили строительство дошкольного учреждения.
Отметим, что в постановлении администрации Омска № 636-П от 2 мая 2012 года действительно изначальный участок 6809 входил в зону, в которой предполагалось строительство детского сада на 330 мест. Сегодняшний же участок относился к зоне размещения офисов коммерческих и некоммерческих организаций.
Теперь детский сад переместился из своей изначальной зоны жилищной застройки подальше от потенциально выгодной застройщикам территории, на которой можно возвести жилую многоэтажку и получить с этого неплохую прибыль.
И работы по подготовке строительной площадки для новой свечки уже начались. Так, 20 декабря (спустя 6 дней после заседания Горсовета, на котором под детский сад был забронирован участок 3249) АО «Омскэлектро» объявило аукцион на выполнение работ по строительству линий и опор электропередачи на объекте «многоквартирный жилой дом с парковкой, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:6809, местоположение установлено по адресу: г. Омск, САО, ул. Красный Путь, 143». Первоначальная стоимость лота 7.3 млн рублей.
Самого дома там, конечно же, еще нет, но вот строительство его, очевидно, начнется в скором времени.
Редакция Города55 обратилась с запросом в департамент архитектуры Омска, чтобы выяснить, каким образом и для чего перенесен детский сад, а также был ли изначально выделен под него земельный участок 6809. Часть вопросов депархитектуры проигнорировал, на другую часть дал ответ в форме пересказа самих вопросов.
Но новую информацию чиновники все же дали, сообщив, что регулярные подтопления выделенной территории теперь головная боль проектировщиков детского сада.
«При проектировании здания детского дошкольного образовательного учреждения, проектная организация обязана предусмотреть в проектном решении мероприятия по предотвращению подтопления территории. Кроме того, проект детского дошкольного учреждения подлежит прохождению государственной экспертизы, которая дает заключение о соответствии объекта планируемого строительства требованиям действующих нормативов на территории Российской Федерации», — пояснили в департаменте.
То есть, если проект не пройдет экспертизу, виноват будет его составитель, а не депархитектуры и неподходящий для работ участок. Да и ответственности за выделение земли на берегу реки департамент вроде как не несет. За всеми подробностями своего решения департамент отправил нас в Росимущество.
«Дополнительно сообщаем, что вопросы ценообразования при строительстве дорог относятся к компетенции департамента строительства администрации города Омска. По вопросам распоряжения и использования защитных сооружений гражданской обороны Вам необходимо обратиться в территориальное управление Росимущества в Омской области», — написано в документе за подписью директора депархитектуры Светланы Роговой.
Примечательно, что буквально на днях компания другого застройщика — Михаила Попова, который также возводит многоэтажки на территории бывшего судоремонтного завода, получила положительное заключение на 3-ю очередь строительства многоквартирного дома по этому же адресу — Красный Путь, 147. Вероятно, речь идет о «свечке», которая возводится поблизости и скоро будет сдана.
Подобная ситуация уже освещалась СМИ год назад. Жители «Изумрудного берега» обратились к губернатору и мэру с открытым письмом в СМИ из-за возможного отказа от строительства школы на 750 мест. Год назад они утверждали, что на двух участках с кадастровыми номерами 13726 и 13727 возводятся две 17-этажки, разрешения на строительство которых нет. А на смежном участке 3299 собираются строить спортивный комплекс. Для изначально планировавшейся на этом и соседнем участке школы просто не оставалось места.
«По региональным нормативам градостроительного проектирования для размещения школы на 750 мест требуется порядка 3.4 га земли. Генеральным планом заложено 2.4 га, а стройка спорткомплекса сократит доступную площадь еще на четверть», — сообщали тогда местные жители в письме, опубликованном на сайте «Коммерческих вестей».
Да и строительство детского сада на неподходящей земле для чиновников депархитектуры и депстроя Омска тоже привычное дело. Напомним, в отношении чиновников департамента строительства, а также департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска возбуждено уголовное дело. Их винят в строительстве детского сада на болоте на улице 1-й Станционной.
Подрядчик, компания «ИКГ-Транс», по мнению нашего источника, неоднократно сообщал чиновникам депстроя, что уровень грунтовых вод на объекте не соответствует проекту. Но его просто не послушали, а через месяц после открытия в марте 2022 года в подвалах нового здания началось подтопление, по стенам пошла плесень, и объект пришлось закрыть.
Те же депутаты горсовета, подводя итоги года, рассказывают о том, что реализация нацпроекта «Демография» идет чуть ли не опережающими темпами. Мест в садиках достаточно, сейчас их строят, чтобы они были максимально близко к дому.
А тем временем в «Изумрудном береге» уже происходят постоянные конфликты между домами из-за мест на парковках, в садиках, в школе. Еще одна «свечка» лишь усугубит ситуацию. Решение, принятое недавно депутатами, по мнению нашего источника, неправильное и в дальнейшем будет оспариваться федеральными структурами. Именно поэтому высотный дом на месте, которое предназначалось под садик, начали возводить в спешке. А проблемы после окончания застройки, лет через десять, достанутся в наследство уже следующему директору департамента архитектуры. Но к тому моменту никто из тех, кто принимал решения об изменении статуса участка, может в администрации уже и не работать. Это станет уже головной болью тех, кто придет им на смену.