Врач предостерег от смешивания разных алкогольных напитков в Новый год

Он пояснил, что в ходе застолья нежелательно одновременно употреблять шампанское и вино, так как в них содержится много сахара, который способствует усилению опьянения. К подобному эффекту и тяжелому похмелью может привести также смешивание алкоголя разной крепости и разных видов, включая красные и белые вина. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газету.Ru.