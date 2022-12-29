Врач предостерег от смешивания разных алкогольных напитков в Новый год

Он пояснил, что в ходе застолья нежелательно одновременно употреблять шампанское и вино, так как в них содержится много сахара, который способствует усилению опьянения. К подобному эффекту и тяжелому похмелью может привести также смешивание алкоголя разной крепости и разных видов, включая красные и белые вина. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газету.Ru.
По словам Кутушова, в новогоднюю ночь лучше всего будет употреблять один вид спиртных напитков, а в качестве закуски замечательно подойдут морепродукты, рыба, икра, сыр и овощные салаты.