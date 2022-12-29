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Врач предостерег от смешивания разных алкогольных напитков в Новый год

Сегодня, 08:21
Фото: piqsels.com
Токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что если человек начнет смешивать разные виды спиртного в ходе новогоднего застолья, то, с большой долей вероятности, он столкнется с ухудшением самочувствия.

Он пояснил, что в ходе застолья нежелательно одновременно употреблять шампанское и вино, так как в них содержится много сахара, который способствует усилению опьянения. К подобному эффекту и тяжелому похмелью может привести также смешивание алкоголя разной крепости и разных видов, включая красные и белые вина. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газету.Ru.

По словам Кутушова, в новогоднюю ночь лучше всего будет употреблять один вид спиртных напитков, а в качестве закуски замечательно подойдут морепродукты, рыба, икра, сыр и овощные салаты.

#Общество
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