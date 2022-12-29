«Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс»

Хозяевам встречи не удалось забить ни одной шайбы, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Чемпионат». Счет был открыт на девятой минуте — вратарь, россиянин Игорь Шестеркин пропустил удар от нападающего Маркуса Юханссона. По одному удачному броску совершили Эрик Густафссон, Конор Шири и Ларс Эллер.
С учетом результатов прошедшего матча, «Вашингтон Кэпиталз» одержал 10 побед в 11 состязаниях, из них шесть были одержаны подряд. Нападающий и капитан Александр Овечкин смог заработать дополнительный коэффициент полезности «+1».
Команда в общей сложности заработала 44 очка и заняла пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» занял седьмую позицию, заработав 43 балла.