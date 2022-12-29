В Тюменской области мужчина бросился на капот машины ДПС ради пьяного приятеля

Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ГИБДД региона, приятель на легковой машине отечественного производства пытался скрыться от погони.
26 декабря в селе Нариманово патруль ДПС заметил на дороге легковую машину «Лада» и потребовал водителя остановиться, однако он не сбавил скорость и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов организовали погоню, в ходе которой машина затормозила, из нее вышел мужчина, который бросился прямо на капот автомобиля ДПС — таким образом он пытался задержать инспекторов и спасти своего пьяного друга, находившегося за рулем «Лады». Мужчина был задержан и отправлен под арест на 10 суток.
Позднее удалось задержать и водителя «Лады» — 38-летнего мужчину: он был дома и по-прежнему находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он управлял автомобилем без прав, летом 2022 года его уже задерживали за управление ТС в пьяном виде. Суд назначил ему штраф за отказ от требования остановиться, за незаконную тонировку, за управление незарегистрированным в ГИБДД транспортным средством и за отсутствие прав.