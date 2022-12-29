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В Тюменской области мужчина бросился на капот машины ДПС ради пьяного приятеля

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
В селе Нариманово Тюменской области мужчина бросился на капот автомобиля ДПС, чтобы оказать помощь своему пьяному приятелю.

Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ГИБДД региона, приятель на легковой машине отечественного производства пытался скрыться от погони.

26 декабря в селе Нариманово патруль ДПС заметил на дороге легковую машину «Лада» и потребовал водителя остановиться, однако он не сбавил скорость и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов организовали погоню, в ходе которой машина затормозила, из нее вышел мужчина, который бросился прямо на капот автомобиля ДПС — таким образом он пытался задержать инспекторов и спасти своего пьяного друга, находившегося за рулем «Лады». Мужчина был задержан и отправлен под арест на 10 суток.

Позднее удалось задержать и водителя «Лады» — 38-летнего мужчину: он был дома и по-прежнему находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он управлял автомобилем без прав, летом 2022 года его уже задерживали за управление ТС в пьяном виде. Суд назначил ему штраф за отказ от требования остановиться, за незаконную тонировку, за управление незарегистрированным в ГИБДД транспортным средством и за отсутствие прав.

#Происшествия
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