В Тюменской области мужчина бросился на капот машины ДПС ради пьяного приятеля

26 декабря в селе Нариманово патруль ДПС заметил на дороге легковую машину «Лада» и потребовал водителя остановиться, однако он не сбавил скорость и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов организовали погоню, в ходе которой машина затормозила, из нее вышел мужчина, который бросился прямо на капот автомобиля ДПС — таким образом он пытался задержать инспекторов и спасти своего пьяного друга, находившегося за рулем «Лады». Мужчина был задержан и отправлен под арест на 10 суток.