gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря 2022, 07:52

Published 29 декабря 2022, 07:52

Modified 29 декабря 2022, 07:55

Updated 29 декабря 2022, 07:55

В Тюменской области мужчина бросился на капот машины ДПС ради пьяного приятеля

В Тюменской области мужчина бросился на капот машины ДПС ради пьяного приятеля

29 декабря 2022, 07:52
Фото: 1MI
В селе Нариманово Тюменской области мужчина бросился на капот автомобиля ДПС, чтобы оказать помощь своему пьяному приятелю.

Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ГИБДД региона, приятель на легковой машине отечественного производства пытался скрыться от погони.

26 декабря в селе Нариманово патруль ДПС заметил на дороге легковую машину «Лада» и потребовал водителя остановиться, однако он не сбавил скорость и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов организовали погоню, в ходе которой машина затормозила, из нее вышел мужчина, который бросился прямо на капот автомобиля ДПС — таким образом он пытался задержать инспекторов и спасти своего пьяного друга, находившегося за рулем «Лады». Мужчина был задержан и отправлен под арест на 10 суток.

Позднее удалось задержать и водителя «Лады» — 38-летнего мужчину: он был дома и по-прежнему находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он управлял автомобилем без прав, летом 2022 года его уже задерживали за управление ТС в пьяном виде. Суд назначил ему штраф за отказ от требования остановиться, за незаконную тонировку, за управление незарегистрированным в ГИБДД транспортным средством и за отсутствие прав.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика