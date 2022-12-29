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В РФ граждан из групп риска будут тестировать на грипп и ОРВИ

Сегодня, 17:53
В Российской Федерации гражданам, которые относятся к группам риска, будет проводиться тестирование на грипп и другие виды ОРВИ при обращении в ЛПУ с симптоматикой простудного заболевания, а также при госпитализации.

Данными поделилось Интерфакс, ссылаясь на новое постановление Роспотребнадзора. 

В группы риска входят пациенты, имеющие хронические заболевания, граждане 60-летнего возраста и старше, а также дети до шести лет. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Известно, что сроки доставки проб в лабораторию при диагностике ОРВИ не должны превышать 24 часов с момента забора материала. Получить результаты исследования проб направившая их организация тоже должна не более, чем за сутки.

Указ начинает действовать с 28 декабря.

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