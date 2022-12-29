В РФ граждан из групп риска будут тестировать на грипп и ОРВИ

Данными поделилось Интерфакс, ссылаясь на новое постановление Роспотребнадзора.
В группы риска входят пациенты, имеющие хронические заболевания, граждане 60-летнего возраста и старше, а также дети до шести лет. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Известно, что сроки доставки проб в лабораторию при диагностике ОРВИ не должны превышать 24 часов с момента забора материала. Получить результаты исследования проб направившая их организация тоже должна не более, чем за сутки.
Указ начинает действовать с 28 декабря.