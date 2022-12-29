В РФ граждан из групп риска будут тестировать на грипп и ОРВИ

В Российской Федерации гражданам, которые относятся к группам риска, будет проводиться тестирование на грипп и другие виды ОРВИ при обращении в ЛПУ с симптоматикой простудного заболевания, а также при госпитализации.