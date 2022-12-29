В подмосковном селе заработали новые очистные сооружения

Из-за неисправности очистных сооружений подвал одного из жилых домов в селе Введенское в Одинцовском округе Московской области регулярно затапливало. Было принято решение заменить оборудование, и всего за две недели возле дома были установлены новые очистные сооружения локального типа, сообщает 360tv.ru.
Установка нового оборудования позволила решить проблему водоотведения для нескольких десятков жителей села. Теперь их не беспокоят неприятные запахи, подвал дома остается сухим и чистым.
Как рассказал заместитель главы администрации городского округа Одинцово Михаил Коротаев, новые сооружения очищают воду до максимально возможной степени, после чего стоки транспортируются в точку сброса по прочищенному и реконструированному коллектору. Таким образом, стоки проходят цикл биологической очистки глубокого типа.
Важное преимущество новой станции — отсутствие запахов: оборудование запускает процесс обеззараживания. Все установленное и используемое оборудование произведено в России.