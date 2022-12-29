В подмосковном селе заработали новые очистные сооружения

Из-за неисправности очистных сооружений подвал одного из жилых домов в селе Введенское в Одинцовском округе Московской области регулярно затапливало. Было принято решение заменить оборудование, и всего за две недели возле дома были установлены новые очистные сооружения локального типа, сообщает 360tv.ru.