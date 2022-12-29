Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В подмосковном селе заработали новые очистные сооружения

Сегодня, 07:48
Фото: 360tv.ru
В Одинцовском округе Московской области, в селе Введенское установлены новые очистные сооружения. Предыдущая система очистки стала непригодной к использованию, в результате чего затапливался подвал одного из жилых домов.

Из-за неисправности очистных сооружений подвал одного из жилых домов в селе Введенское в Одинцовском округе Московской области регулярно затапливало. Было принято решение заменить оборудование, и всего за две недели возле дома были установлены новые очистные сооружения локального типа, сообщает 360tv.ru.

Установка нового оборудования позволила решить проблему водоотведения для нескольких десятков жителей села. Теперь их не беспокоят неприятные запахи, подвал дома остается сухим и чистым.

Как рассказал заместитель главы администрации городского округа Одинцово Михаил Коротаев, новые сооружения очищают воду до максимально возможной степени, после чего стоки транспортируются в точку сброса по прочищенному и реконструированному коллектору. Таким образом, стоки проходят цикл биологической очистки глубокого типа.

Важное преимущество новой станции — отсутствие запахов: оборудование запускает процесс обеззараживания. Все установленное и используемое оборудование произведено в России.

#Общество
Подпишитесь
Высотка вместо садика. Что происходит с застройкой возле Зеленого острова в Омске
Сегодня, 08:01
Включили плиту, чтобы согреться. Появилась версия гибели омской семьи на пожаре
Сегодня, 06:46
Исход народов. Омскую область покинуло на 7,7 тысяч человек больше, чем приехало
Сегодня, 07:48
Омичам рассказали, куда бежать за спасением, если на Новый год заболят зубы
Сегодня, 05:39
Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей
Сегодня, 09:16
Новогодний график работы магазинов. Не все в Омске будут долго отдыхать
Сегодня, 07:02