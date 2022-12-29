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В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Такой долгий срок продления связан с возросшей заболеваемостью гриппом и коронавирусом.

В пресс-службе областного правительства поделились итогами заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области. Действующий на протяжении нескольких лет режим повышенной готовности в регионе продлили на два месяца — до 28 февраля 2023 года.

До этого времени сохраняются все действующие ограничения. Масочный режим по-прежнему носит рекомендательный характер.

«Для дальнейшей стабилизации эпидситуации и с учетом того, что COVID-19 приобретает черты сезонной вирусной инфекции, принято решение продлить режим повышенной готовности сразу до 28 февраля 2023 года и сохранить действующие ограничения», — уточнили в областном правительстве. 

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрирован 291 случай COVID-19. Сейчас им болеют преимущественно взрослые старше 18 лет. Болезнь протекает чаще всего в форме ОРВИ. Также пройден пик заболеваемости гриппом — максимум заболевших за неделю составил 27 тыс человек.

Омичам также напомнили, что прививочная кампания продолжается — иммунитет к коронавирусу и гриппу сохраняется в течение полугода, после чего необходима ревакцинация.

#Город#Новости#Омская область#Омск#Коронавирус COVID-19#Заболеваемость#Болезнь#Режим повышенной готовности#Ольга Акамова
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