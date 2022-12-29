В ночь с 30 на 31 декабря по северу области будет до -33, а по югу до -16, в среднем же -21...-26 градусов. Днем перед Новым годом -15...-20, по северу Омской области до -25, а по югу - до -10 градусов. Пойдет небольшой снег. Сохранится изморозь и гололедица.