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В новогоднюю ночь по Омской области до -36. Самая лучшая погода, чтобы никуда не идти

Сегодня, 09:10
Фото: Город55
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Синоптики предрекли омичам кошмарный холод на Новогоднюю ночь

Погода в Омской области ближайшие три дня не будет отличаться праздничностью. Мороз почти без солнца и небольшой снег.

Возможно, омичам, а особенно - омичкам, стоит внести изменения в планы на Новый год. Синоптики пообещали суровые морозы. Чтобы сходить в гости, потребуются подштанники или колготки с начесом.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ночь с 29 на 30 декабря будет переменная облачность, температура от -18 до -23, а при прояснениях до -29. Ждем туман, изморозь и гололед. Днем 30 декабря -13...-18 градусов.

В ночь с 30 на 31 декабря по северу области будет до -33, а по югу до -16, в среднем же -21...-26 градусов. Днем перед Новым годом -15...-20, по северу Омской области до -25, а по югу - до -10 градусов. Пойдет небольшой снег. Сохранится изморозь и гололедица. 

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января ожидается -21...-26, по северу до -36, а по югу на целых 20 градусов теплее - до -16. Днем 1 января -20...-25 градусов. Снежок продолжит падать, ветер в праздничные дни ожидается до 8 м в сек. Особых скачков атмосферного давления не произойдет.

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