Генеральный менеджер Хоккейного клуба «Авангард» рашид Хабибулин на пресс-конференции после победного матча с «Автомобилистом» рассказал, как идет процесс заключения новых контрактов с игроками.
«О сохранении костяка команды говорить пока рано. Уже сейчас мы ведем разговор с несколькими ребятами, но думаю, что не раньше января этот процесс потихоньку сдвинется и пойдет. Хотя уже сейчас могу сказать, что основной костяк - это те ребята, которые нам интересны, а это достаточно большой процент игроков, мы их точно оставим», – заверил Хабибулин.
Однако функционер отметил, что много будет зависеть и от финансовых возможностей клуба.
«Отмечу, что нам в любом случает придется исходить из финансовых возможностей. Потолок зарплат работает, и, к сожалению, я могу сразу сказать, что всех нам удержать не удастся, но основу ребят, тех которые приносят пользу, мы будем стремиться сохранить», – пояснили генменеджер клуба.
Тем временем, по словам Хабибулина уже сейчас в команде есть игроки, которые нацелились уехать в НХЛ.
«Есть у нас ребята, которые за океан смотрят. Надо будет еще и с ними разговаривать, убеждать работать. Однако и тут есть сложности – у Арсения Грицюка агент Шуми Бабаев, он парень восточный и с ним очень тяжело работать. Этот человек никогда ничего не скажет наперед, а будет тянуть до последнего. Сам Арсения, с которым я уже несколько раз общался, понимает, что для него лучше еще как минимум сезон поиграть у нас. Понимает это и Семен Чистяков. Думаю, что у нас получиться с ними договориться, во всяком случае я на это очень надеюсь», – сообщил Рашид Хабибулин.
Что касается легионеров, то уже сейчас заключены новые контракты с Ридом Буше и Корбаном Найтом, очень хотят видеть в команде в следующем сезоне и Алекса Бродхерста.