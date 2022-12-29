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Специалист рассказала о пользе мяты

Сегодня, 08:25
Фото: piqsels.com
Биолог Ирина Мальцева отметила, что мята содержит множество полезных веществ, положительным образом влияющих на работу органов пищеварения и способных отодвинуть старение.

Она пояснила, что люди давно знают о полезных свойствах мяты и употребляют ее в пищу. Масло этого растения помогает бороться с расстройствами пищеварения, головной болью, спазмами толстого кишечника и общим напряжением. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Лайф».

Кроме того, с помощью содержащихся в мяте фитонутриентов можно омолодить организм, а еще это растение используют в качестве защитного средства для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А еще люди, желающие сбросить вес или избежать его набора часто едят мяту для уменьшения аппетита, подытожила Ирина Мальцева.

#Общество
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