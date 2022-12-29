Специалист рассказала о пользе мяты

Она пояснила, что люди давно знают о полезных свойствах мяты и употребляют ее в пищу. Масло этого растения помогает бороться с расстройствами пищеварения, головной болью, спазмами толстого кишечника и общим напряжением. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Лайф».
Кроме того, с помощью содержащихся в мяте фитонутриентов можно омолодить организм, а еще это растение используют в качестве защитного средства для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А еще люди, желающие сбросить вес или избежать его набора часто едят мяту для уменьшения аппетита, подытожила Ирина Мальцева.