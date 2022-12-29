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Снизится стоимость хлеба. Омские торговцы и производители договорятся о скидках

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
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Омские производители хлеба согласились снизить стоимость нескольких категорий товаров

В Омске снизят как отпускную цену на хлеб, так и для потребителя. С несколькими торговыми сетями договорились о скидке на хлеб в первые месяцы года.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что региональное министерство сельского хозяйства вместе с региональным министерством экономики «договорились» с крупными производителями хлеба и торговыми сетями о том, чтобы снизить цены на хлеб.

«Хлебодар» согласился сделать скидку ритейлерам в январе–феврале 2023 года в 10% на 4 товарные позиции. А «Сибирский хлеб» на тот же срок предоставит скидку в 10-15% на 2 товарные позиции.

6 торговых компаний подтвердили готовность снизить цену для потребителя не меньше, чем на размер скидки от производителей. Торговые сети «Пятерочка» и «Лента» уже провели переговоры о снижении цен с производителями, от остальных компаний ждут ответа в начале следующего года.

По информации от торговых сетей наценка на хлеб делается минимальная — 5-10%, касается это массовых и социальных категорий. Пенсионерам предоставляются постоянные, ежедневные скидки в 10%. Например, в «Пятерочке» скидка действует до 13 часов, в «Магните» до 14 часов, а в «Ленте» до 12 часов.

Напомним, ранее мы объясняли, почему цены на хлеб должны прилично вырасти с точки зрения статистики, и почему на самом деле эксперты расходятся во мнении:

Как и почему изменятся цены на хлеб в Омской области
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Экономика#Новости#Цены на продукты#Хлеб#Пенсионеры#Скидки
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