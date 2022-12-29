Снизится стоимость хлеба. Омские торговцы и производители договорятся о скидках

6 торговых компаний подтвердили готовность снизить цену для потребителя не меньше, чем на размер скидки от производителей. Торговые сети «Пятерочка» и «Лента» уже провели переговоры о снижении цен с производителями, от остальных компаний ждут ответа в начале следующего года.