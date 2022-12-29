Ученые из Росгидрометцентра спрогнозировали, как будет вести себя погода в январе. Если смотреть на карту аномалий температур, то окажется, что над всем югом Сибири раскинется широкий пояс аномальных холодов, зато на Крайнем Севере температура ожидается выше нормы. Вся Омская область в зоне пониженной температуры на январь. Катастрофических стойких морозов ниже январской нормы не ожидается, но вряд ли месяц порадует омичей мягкой погодой.
По осадкам у Омской области все будет в пределах нормы, как и у ближайших соседей. Так что аномальных снегопадов или полного отсутствия снега не ждем, тут погода удивлять жителей региона не собирается.
Отметим, что новогоднюю ночь, как и самое начало января, омичам придется встретить, утепляясь. Омские синоптики пообещали страшные морозы на севере области и неприятные — на юге.