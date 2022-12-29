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Сибирь в январе собирается подпоясаться морозом. В Омске будет очень холодно

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
иллюстрация

На весь январь в Омской области обещают аномальные морозы при нормальных осадках

Росгидрометцентр опубликовал прогноз на январь. Омскую область ждут холода ниже нормы.

Ученые из Росгидрометцентра спрогнозировали, как будет вести себя погода в январе. Если смотреть на карту аномалий температур, то окажется, что над всем югом Сибири раскинется широкий пояс аномальных холодов, зато на Крайнем Севере температура ожидается выше нормы. Вся Омская область в зоне пониженной температуры на январь. Катастрофических стойких морозов ниже январской нормы не ожидается, но вряд ли месяц порадует омичей мягкой погодой.

Фото: Росгидрометцентр

По осадкам у Омской области все будет в пределах нормы, как и у ближайших соседей. Так что аномальных снегопадов или полного отсутствия снега не ждем, тут погода удивлять жителей региона не собирается.

Фото: Росгидрометцентр

Отметим, что новогоднюю ночь, как и самое начало января, омичам придется встретить, утепляясь. Омские синоптики пообещали страшные морозы на севере области и неприятные — на юге.

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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Новости#Омская область#Росгидрометцентр#Прогноз погоды на месяц#Аномальный холод#Морозы#Осадки
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