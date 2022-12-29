Ученые из Росгидрометцентра спрогнозировали, как будет вести себя погода в январе. Если смотреть на карту аномалий температур, то окажется, что над всем югом Сибири раскинется широкий пояс аномальных холодов, зато на Крайнем Севере температура ожидается выше нормы. Вся Омская область в зоне пониженной температуры на январь. Катастрофических стойких морозов ниже январской нормы не ожидается, но вряд ли месяц порадует омичей мягкой погодой.