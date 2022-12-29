Сани — прошлый век. Дед Мороз со Снегурочкой спустились к омичам на парашюте

Омские спортсмены-парашютисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки спустились на площадь Омской крепости с подарками и поздравлениями. Двух главных героев сопровождала их свита. Об этом в социальных сетях рассказывает пресс-служба РО ДОСААФ России по Омской области.