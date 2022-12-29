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Сани — прошлый век. Дед Мороз со Снегурочкой спустились к омичам на парашюте

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Дед Мороз и компания спустились на парашютах, чтобы поздравить омичей с праздником

Спортсмены-парашютисты в новогодних костюмах спустились поздравить омичей на парашютах. Приземление произошло в районе Омской крепости. Все участники праздника получили подарки.

Омские спортсмены-парашютисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки спустились на площадь Омской крепости с подарками и поздравлениями. Двух главных героев сопровождала их свита. Об этом в социальных сетях рассказывает пресс-служба РО ДОСААФ России по Омской области.

Такую акцию Федерация парашютного спорта Омской области проводит не первый раз, дебютный прыжок состоялся в 2020 году. В сегодняшней программе выступления значились даже сложные элементы в воздухе.

Восхищенные пользователи социальных сетей уже опубликовали фото- и видеоматериалы с места праздника. Ими пресс-служба ДОСААФа поделилась на странице сообщества ВКонтакте. Все участники выглядят радостными, новогоднее чудо порадовало и взрослых, и детей.

#Омск#Общество#Город#Новости#Праздник#Новый год#ДОСААФ
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