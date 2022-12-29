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Рождество на коньках. Катки в Омске станут бесплатными на новогодних каникулах

Сегодня, 09:40
Фото: мэрия Омска

Катки в Омске станут бесплатными на Рождество

Омичей приглашают покататься на коньках в честь праздника.

В пресс-службе мэрии Омска анонсировали «Рождественские катания» — в течение всего дня 7 января катки Омска станут бесплатными.  Омичи смогут покататься на коньках на стадионах «Красная Звезда», «Юность», «Энергия», вблизи ледовой арены имени Леонида Киселева.

Основной площадкой «Рождественских катаний» станет стадион «Красная звезда». В 16:00 здесь откроется праздничная программа: омичей приглашают поучаствовать в конкурсах и попытать счастье в розыгрыше призов. Здесь же омичи смогут наточить свои коньки и подкрепиться теплыми напитками.

Свободным вход на каток «Красная звезда» будет с 14:00 до 17:00 часов. На остальные площадки — «Юность», «Энергия» и каток вблизи ледовой арены имени Леонида Киселева — омичи смогут бесплатно выйти на лед c 14:00 до 20:00 часов.

Отмечается, что прокат коньков и их заточка все-же будут платными: бесплатным катание на коньках будет только для омичей со своим спортинвентарем.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Каток#Коньки#Катания на коньках#Зимние развлечения
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