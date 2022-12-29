В пресс-службе мэрии Омска анонсировали «Рождественские катания» — в течение всего дня 7 января катки Омска станут бесплатными. Омичи смогут покататься на коньках на стадионах «Красная Звезда», «Юность», «Энергия», вблизи ледовой арены имени Леонида Киселева.
Основной площадкой «Рождественских катаний» станет стадион «Красная звезда». В 16:00 здесь откроется праздничная программа: омичей приглашают поучаствовать в конкурсах и попытать счастье в розыгрыше призов. Здесь же омичи смогут наточить свои коньки и подкрепиться теплыми напитками.
Свободным вход на каток «Красная звезда» будет с 14:00 до 17:00 часов. На остальные площадки — «Юность», «Энергия» и каток вблизи ледовой арены имени Леонида Киселева — омичи смогут бесплатно выйти на лед c 14:00 до 20:00 часов.
Отмечается, что прокат коньков и их заточка все-же будут платными: бесплатным катание на коньках будет только для омичей со своим спортинвентарем.