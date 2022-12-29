Основной площадкой «Рождественских катаний» станет стадион «Красная звезда». В 16:00 здесь откроется праздничная программа: омичей приглашают поучаствовать в конкурсах и попытать счастье в розыгрыше призов. Здесь же омичи смогут наточить свои коньки и подкрепиться теплыми напитками.