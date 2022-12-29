Россияне снова могут пользоваться Windows

В марте продажа в России продуктов Microsoft была приостановлена. В июне россияне не смогли скачивать и обновлять систему Windows. IT-аналитик Денис Кусков поделился с Общественной службой новостей о причинах такого решения со стороны производителя операционной системы.
По мнению компании, россияне — обычные люди, которые ни в чем не виноваты. Они ранее покупали этот продукт, и нет причин в дальнейшем ограничивать для них скачивания. Теперь они могут делать это официально, без использования VPN и торрентов.
По словам Кускова, компания Microsoft потеряла государственный рынок. Все госучреждения РФ переходят на отечественное программное обеспечение, и повернуть ситуацию вспять уже невозможно. Окончательное решение о том, будет ли разработчик предоставлять свой продукт и услуги частным лицам в РФ, примут после завершения спецоперации.
Тот факт, что Microsoft позволил россиянам на законных основаниях скачивать обновления для ОС Windows и саму операционку, свидетельствует об исполнении компанией своих обязанностей перед клиентами, заплатившими за это деньги.