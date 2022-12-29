Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Россияне снова могут пользоваться Windows

Сегодня, 11:57
Пользователи из РФ могут снова скачивать операционную систему Windows без подключения к VPN. Данное решение было принято компанией Microsoft.

В марте продажа в России продуктов Microsoft была приостановлена. В июне россияне не смогли скачивать и обновлять систему Windows. IT-аналитик Денис Кусков поделился с Общественной службой новостей о причинах такого решения со стороны производителя операционной системы.

По мнению компании, россияне — обычные люди, которые ни в чем не виноваты. Они ранее покупали этот продукт, и нет причин в дальнейшем ограничивать для них скачивания. Теперь они могут делать это официально, без использования VPN и торрентов.

По словам Кускова, компания Microsoft потеряла государственный рынок. Все госучреждения РФ переходят на отечественное программное обеспечение, и повернуть ситуацию вспять уже невозможно. Окончательное решение о том, будет ли разработчик предоставлять свой продукт и услуги частным лицам в РФ, примут после завершения спецоперации.

Тот факт, что Microsoft позволил россиянам на законных основаниях скачивать обновления для ОС Windows и саму операционку, свидетельствует об исполнении компанией своих обязанностей перед клиентами, заплатившими за это деньги.

Подпишитесь
Важно. В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля
Сегодня, 11:11
Высотка вместо садика. Что происходит с застройкой возле Зеленого острова в Омске
Сегодня, 08:01
Исход народов. Омскую область покинуло на 7,7 тысяч человек больше, чем приехало
Сегодня, 07:48
Омичам показали, как будет выглядеть будущее общественное пространство на Гагарина
Сегодня, 09:58
Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей
Сегодня, 09:16
Включили плиту, чтобы согреться. Появилась версия гибели омской семьи на пожаре
Сегодня, 06:46