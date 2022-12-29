Повышенная готовность, подорожание детских садов и Дед Мороз-парашютист. Омск в среду

Новость № 2. Родительская. С 1 января Омские детсады подорожают примерно на 25%. Плата за пребывание детей в день составит от 115,67 до 179,82 рублей. Рост родительской платы связан, в первую очередь, с подорожанием продуктов. В некоторых районах Омской области плата повышалась ежегодно, а в Омске она не индексировалась с 2015 года. Есть категории семей, которым полагаются льготы.