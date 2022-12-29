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Повышенная готовность, подорожание детских садов и Дед Мороз-парашютист. Омск в среду

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
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Новость № 1. Оперштабная. Пресс-служба областного правительства поделилсаь итогами заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области. Действующий режим повышенной готовности в регионе продлили до 28 февраля 2023 года. Сохраняются все действующие ограничения. Масочный режим в рекомендательном порядке. Причина продления — возросшая заболеваемость гриппом и коронавирусом в регионе.

В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля
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Новость № 2. Родительская. С 1 января Омские детсады подорожают примерно на 25%. Плата за пребывание детей в день составит от 115,67 до 179,82 рублей. Рост родительской платы связан, в первую очередь, с подорожанием продуктов. В некоторых районах Омской области плата повышалась ежегодно, а в Омске она не индексировалась с 2015 года. Есть категории семей, которым полагаются льготы.

Омичам объяснили, почему с 1 января детские сады станут дороже
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Новость № 3. Спортивно-развлекательная. Спортсмены-парашютисты РО ДОСААФ в новогодних костюмах спустились поздравить омичей на парашютах. Приземление произошло в районе Омской крепости. Участникам праздника вручили подарки.

Сани — прошлый век. Дед Мороз со Снегурочкой спустились к омичам на парашюте
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Важно. В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля
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