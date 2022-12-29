Повышенная готовность, подорожание детских садов и Дед Мороз-парашютист. Омск в среду

Новость № 1. Оперштабная. Пресс-служба областного правительства поделилсаь итогами заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области. Действующий режим повышенной готовности в регионе продлили до 28 февраля 2023 года. Сохраняются все действующие ограничения. Масочный режим в рекомендательном порядке. Причина продления — возросшая заболеваемость гриппом и коронавирусом в регионе.
Новость № 2. Родительская. С 1 января Омские детсады подорожают примерно на 25%. Плата за пребывание детей в день составит от 115,67 до 179,82 рублей. Рост родительской платы связан, в первую очередь, с подорожанием продуктов. В некоторых районах Омской области плата повышалась ежегодно, а в Омске она не индексировалась с 2015 года. Есть категории семей, которым полагаются льготы.
Новость № 3. Спортивно-развлекательная. Спортсмены-парашютисты РО ДОСААФ в новогодних костюмах спустились поздравить омичей на парашютах. Приземление произошло в районе Омской крепости. Участникам праздника вручили подарки.