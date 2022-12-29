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Полуразрушенное здание кинотеатра «Сатурн» в Омске продали за 34 миллиона

Сегодня, 05:15
Фото: скриншот Google Карты
Победителем аукциона стало омское ООО «Волгоградская».

Департамент имущественных отношений обнародовал протокол аукциона по продаже и приватизации полуразрушенного здания кинотеатра «Сатурн». Ранее Город55 сообщал, что на аукцион заявились два участника. В итоге победителем стало омское ООО «Волгоградская».

Компания предложила 13,22 млн рублей за само здание, еще 21,27 млн рублей она потратит на участок земли под кинотеатром. В общей сложности «Сатурн» обошелся покупателю в 34 млн рублей.

Вторая компания — ООО «Ритейл Групп» — судя по протоколу аукциона, так и не предложила свою стоимость объекта. В итоге победителем выбрали именно ООО «Волгоградская».

Согласно открытым данным, ООО «Волгоградская» зарегистрирована в Омске на проспекте Менделеева. Учредителем значится некто Ольга Мосунова, а директором — Алексей Темников.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Кинотеатр#Здание#Аукцион
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