Полуразрушенное здание кинотеатра «Сатурн» в Омске продали за 34 миллиона

Департамент имущественных отношений обнародовал протокол аукциона по продаже и приватизации полуразрушенного здания кинотеатра «Сатурн». Ранее Город55 сообщал, что на аукцион заявились два участника. В итоге победителем стало омское ООО «Волгоградская».
Компания предложила 13,22 млн рублей за само здание, еще 21,27 млн рублей она потратит на участок земли под кинотеатром. В общей сложности «Сатурн» обошелся покупателю в 34 млн рублей.
Вторая компания — ООО «Ритейл Групп» — судя по протоколу аукциона, так и не предложила свою стоимость объекта. В итоге победителем выбрали именно ООО «Волгоградская».
Согласно открытым данным, ООО «Волгоградская» зарегистрирована в Омске на проспекте Менделеева. Учредителем значится некто Ольга Мосунова, а директором — Алексей Темников.