Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей

Под Омском уже есть Западное кладбище, расположенное рядом с Русско-Полянским трактом. В 2023 году хотят начать строительство еще одного, но уже у дороги на Исилькуль.

На сайте государственных экспертиз появилась информация о том, что одобрен проект строительства Западного кладбища в Омске. ООО «Капитель» создавала проект. Отметим, что под Омском уже существует Западное кладбище, находится оно у трассы на Русскую Поляну. Оказалось, никакой ошибки здесь нет, в Омске просто появится второе Западное кладбище. Пресс-служба администрации Омска сообщила, что строительство начнется в 2023 году после получения соответствующих разрешений и проведения аукциона по поиску подрядчика. В городском бюджете на это выделили 121 млн рублей. Строить будут на Левобережье, рядом с Ново-Кировским кладбищем, по Исилькульскому тракту. Ожидаемые сроки строительных работ — 14 месяцев. Всего планируется 3725 мест под захоронения. Фото: скриншот 2GIS В Омске выбрали подрядчиков для ликвидации свалок возле двух кладбищ Узнать подробнее