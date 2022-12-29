Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей

На сайте государственных экспертиз появилась информация о том, что одобрен проект строительства Западного кладбища в Омске. ООО «Капитель» создавала проект. Отметим, что под Омском уже существует Западное кладбище, находится оно у трассы на Русскую Поляну.
Оказалось, никакой ошибки здесь нет, в Омске просто появится второе Западное кладбище. Пресс-служба администрации Омска сообщила, что строительство начнется в 2023 году после получения соответствующих разрешений и проведения аукциона по поиску подрядчика. В городском бюджете на это выделили 121 млн рублей.
Строить будут на Левобережье, рядом с Ново-Кировским кладбищем, по Исилькульскому тракту. Ожидаемые сроки строительных работ — 14 месяцев. Всего планируется 3725 мест под захоронения.