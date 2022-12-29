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Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Под Омском уже есть Западное кладбище, расположенное рядом с Русско-Полянским трактом. В 2023 году хотят начать строительство еще одного, но уже у дороги на Исилькуль.

На сайте государственных экспертиз появилась информация о том, что одобрен проект строительства Западного кладбища в Омске. ООО «Капитель» создавала проект. Отметим, что под Омском уже существует Западное кладбище, находится оно у трассы на Русскую Поляну.

Оказалось, никакой ошибки здесь нет, в Омске просто появится второе Западное кладбище. Пресс-служба администрации Омска сообщила, что строительство начнется в 2023 году после получения соответствующих разрешений и проведения аукциона по поиску подрядчика. В городском бюджете на это выделили 121 млн рублей.

Строить будут на Левобережье, рядом с Ново-Кировским кладбищем, по Исилькульскому тракту. Ожидаемые сроки строительных работ — 14 месяцев. Всего планируется  3725 мест под захоронения.

Фото: скриншот 2GIS
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#Дарья Зыкова#Город#Строительство#Новости#Омск#Кладбище#Проект#Бюджет Омска
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