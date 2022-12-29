Пахнет бензином. Банк «ВТБ» решил обанкротить омскую компанию «Юнигаз»



В настоящий момент «Юнигаз» находится в затруднительном финансовом положении. Точную сумму долга компания не афиширует. Но судя по угрозе признания компании банкротом, можно сделать вывод, что долг превышает 300 тысяч рублей.



От федерального бренда «Лукойл» компания отказалась в начале этого года. Отказ мотивирован намерением ввести на рынок собственный бренд. Но судя по данным из финансовой отчетности компании, решение было ошибочным. Чистые активы «Юнигаза» уменьшились более чем на 90 млн рублей. А к фундаментальной убыточности компания пришла после выплаты долгов. И все это при выручке почти в 7 млрд рублей.