Омичи пожаловались на запах жженой резины во время режима НМУ

Вчера вечером, 28 декабря, в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он продлится до сегодняшнего утра, 29 декабря, 11:00.
Во время режима НМУ вредные примеси плохо рассеиваются. Из-за чего жители города могут чувствовать запах выбросов.
Сегодня ночью в паблике «Проект „Дыши“ Омск» жители Левобережья пожаловались на резкий и неприятный запах. На улице Дианова ощущался сильный запах горелой резины.
Напомним, что вчера в городе наблюдалась аналогичная ситуация. Во время режима НМУ жители чувствовали запах газа и химии.