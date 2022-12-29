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Омичи пожаловались на запах жженой резины во время режима НМУ

Сегодня, 02:39
Фото: 1MI
Накануне в Омске ввели режим НМУ первой степени опасности.

Вчера вечером, 28 декабря, в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он продлится до сегодняшнего утра, 29 декабря, 11:00.

Во время режима НМУ вредные примеси плохо рассеиваются. Из-за чего жители города могут чувствовать запах выбросов.

Сегодня ночью в паблике «Проект „Дыши“ Омск» жители Левобережья пожаловались на резкий и неприятный запах. На улице Дианова ощущался сильный запах горелой резины.

Напомним, что вчера в городе наблюдалась аналогичная ситуация. Во время режима НМУ жители чувствовали запах газа и химии.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети
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