Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омичи получили ключи от квартир после вмешательства генпрокурора РФ

Сегодня, 04:22
Фото: 1MI
На прием к Игорю Краснову пришли граждане из числа детей-сирот, а также пенсионерка из Тюкалинского района.

Жители Москаленского района пришли на прием к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и пожаловались, что не смогли получить жилье, которое им положено по закону. Генеральный прокурор поручил провести проверку после обращения и восстановить права омичей, которые принадлежат к группе из числе детей-сирот.

Во время проверки выяснилось, что есть неисполненные решения суда, согласно которым жители должны были получить жилье. Прокуратура внесла представление первому заместителю председателя правительства Омской области и потребовала устранить нарушения. После вмешательства ведомства жителям вручили ключи от квартир.

Также к генпрокурору обратилась 74-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на проблемы с водой в микрорайоне, где она живет. По итогам проверки глава Тюкалинского городского поселения получил представление. По итогам его рассмотрения водоснабжение восстановили.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Игорь Краснов#Прокуратура#Дети-сироты#Жилье#Пенсионерка#Водоснабжение
Подпишитесь
Мрамора в проекте нет. В омском парке сделают лестницу за 8,7 млн рублей
Сегодня, 05:16
В Омске завели уголовное дело после гибели на пожаре семьи с ребенком
Сегодня, 05:15
«Удержать всех не удастся». В омском «Авангарде» рассказали, кто останется в команде
Вчера, 22:00
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Вчера, 09:17
Полуразрушенное здание кинотеатра «Сатурн» в Омске продали за 34 миллиона
Сегодня, 05:15
Омичи пожаловались на запах жженой резины во время режима НМУ
Сегодня, 02:39