Омичи получили ключи от квартир после вмешательства генпрокурора РФ

Жители Москаленского района пришли на прием к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и пожаловались, что не смогли получить жилье, которое им положено по закону. Генеральный прокурор поручил провести проверку после обращения и восстановить права омичей, которые принадлежат к группе из числе детей-сирот.