Омичи получили ключи от квартир после вмешательства генпрокурора РФ

Жители Москаленского района пришли на прием к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и пожаловались, что не смогли получить жилье, которое им положено по закону. Генеральный прокурор поручил провести проверку после обращения и восстановить права омичей, которые принадлежат к группе из числе детей-сирот.
Во время проверки выяснилось, что есть неисполненные решения суда, согласно которым жители должны были получить жилье. Прокуратура внесла представление первому заместителю председателя правительства Омской области и потребовала устранить нарушения. После вмешательства ведомства жителям вручили ключи от квартир.
Также к генпрокурору обратилась 74-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на проблемы с водой в микрорайоне, где она живет. По итогам проверки глава Тюкалинского городского поселения получил представление. По итогам его рассмотрения водоснабжение восстановили.