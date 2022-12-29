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Омичи чуть не остались без земельных участков из-за проблем с генпланом

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
Из-за генплана земельные участки жителей Красноярки оказались за пределами населенного пункта.

Омский областной суд рассмотрел административные дела по искам трех жителей Омского района. Сельчане потребовали признать недействующим генеральный план Красноярского сельского поселения.

Заявители указали, что владеют землей на правах собственности и аренды, где могут строить дома и вести подсобное хозяйство. Однако после утверждения генплана эти участки оказались частично или полностью расположены за границами населенного пункта из-за того, что пересекались с землями лесного фонда.

Суд изучил данные и решил, что в формулировки, которые использовали в генплане, допускают неоднозначное толкование содержания. Поэтому исковые требования были удовлетворены.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Лес
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