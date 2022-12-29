Омичи чуть не остались без земельных участков из-за проблем с генпланом

Омский областной суд рассмотрел административные дела по искам трех жителей Омского района. Сельчане потребовали признать недействующим генеральный план Красноярского сельского поселения.
Заявители указали, что владеют землей на правах собственности и аренды, где могут строить дома и вести подсобное хозяйство. Однако после утверждения генплана эти участки оказались частично или полностью расположены за границами населенного пункта из-за того, что пересекались с землями лесного фонда.
Суд изучил данные и решил, что в формулировки, которые использовали в генплане, допускают неоднозначное толкование содержания. Поэтому исковые требования были удовлетворены.