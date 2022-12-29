Омичам вернули дорогу. Закончилась реконструкция магистрали на Левобережье

Дорога с двухсторонним движением по улице Крупской снова введена в эксплуатацию. Рабочие отремонтировали 752 м дорожного полотна от улицы Перелета до улицы Лукашевича. Об этом сообщили в пресс-центре Администрации города Омска.
По данным департамента строительства, в ходе работ дорога была расширена до четырех полос. Также теперь там есть разделительная полоса, тротуары, велосипедная дорожка, заездные карманы, а также организовано двустороннее освещение дороги и тротуара.
Разрешение о вводе на эксплуатацию было подписано вчера, 28 декабря. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска уточняет, что протяжённость дороги после реконструкции составляет 1555 метров.
Напомним, участок улицы Крупской реконструировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить реконструкцию улицы Крупской планировали к октябрю 2022 года.