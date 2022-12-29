Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омичам вернули дорогу. Закончилась реконструкция магистрали на Левобережье

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
иллюстрация

Закончилась реконструкция участка дороги от улицы Перелета до Лукашевича

По результатам реконструкции дорогу расширили до 4 полос, появилась разделительная полоса, тротуары, велосипедная дорожка, заездные карманы.

Дорога с двухсторонним движением по улице Крупской снова введена в эксплуатацию. Рабочие отремонтировали 752 м дорожного полотна от улицы Перелета до улицы Лукашевича. Об этом сообщили в пресс-центре Администрации города Омска.

По данным департамента строительства, в ходе работ дорога была расширена до четырех полос. Также теперь там есть разделительная полоса, тротуары, велосипедная дорожка, заездные карманы, а также организовано двустороннее освещение дороги и тротуара.

Разрешение о вводе на эксплуатацию было подписано вчера, 28 декабря. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска уточняет, что протяжённость дороги после реконструкции составляет 1555 метров.

Напомним, участок улицы Крупской реконструировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить реконструкцию улицы Крупской планировали к октябрю 2022 года.

Миллиарды в асфальт. За 3 года Омская область получит на дороги свыше 11 млрд рублей
Узнать подробнее
#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Строительство#Новости#Администрация#Строительство и ремонт дорог#Благоустройство#Благоустройство города
Подпишитесь
Важно. В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля
Сегодня, 11:11
Высотка вместо садика. Что происходит с застройкой возле Зеленого острова в Омске
Сегодня, 08:01
Исход народов. Омскую область покинуло на 7,7 тысяч человек больше, чем приехало
Сегодня, 07:48
Омичам показали, как будет выглядеть будущее общественное пространство на Гагарина
Сегодня, 09:58
Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей
Сегодня, 09:16
Включили плиту, чтобы согреться. Появилась версия гибели омской семьи на пожаре
Сегодня, 06:46