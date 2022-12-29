Омичам вернули дорогу. Закончилась реконструкция магистрали на Левобережье

По данным департамента строительства, в ходе работ дорога была расширена до четырех полос. Также теперь там есть разделительная полоса, тротуары, велосипедная дорожка, заездные карманы, а также организовано двустороннее освещение дороги и тротуара.



Разрешение о вводе на эксплуатацию было подписано вчера, 28 декабря. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска уточняет, что протяжённость дороги после реконструкции составляет 1555 метров.



Напомним, участок улицы Крупской реконструировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить реконструкцию улицы Крупской планировали к октябрю 2022 года.