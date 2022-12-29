Омичам показали, как будет выглядеть будущее общественное пространство на Гагарина

Мэрия показала эскизы будущего общественного пространства на Гагарина. Создание пространства планируется во дворе дома № 36.
Спроектированное пространство получило название «Омский телеграфъ». На улице будут высажены новые деревья, там же организуют парковочные места. А в центре пространства будет навес со скамейками для прогулок в жаркий день.
Сейчас бывшее здание «Ростелекома» пустует, провайдер переехал. Помещением владеет группа компаний «Солнечный город». В планах мэрии создать общественное пространство по типу Камергерского переулка. Помещения будут сданы под веранды и кафе.
Напомним, комиссия по сносу деревьев в Омске уже одобрила снос 11 деревьев ради создания этого места. В мэрии поторопились успокоить жителей, что вырубка коснется только старых деревьев, которые помешают проведению работ. Предпринимательница, занимающаяся реализацией проекта, обещает компенсировать стоимость деревьев и провести высадки новых зеленых насаждений.