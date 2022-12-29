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Омичам показали, как будет выглядеть будущее общественное пространство на Гагарина

Сегодня, 09:58
Фото: Омский телеграфъ

Омичам представили эскиз будущего общественного пространства на Гагарина

Мэрия представила эскизы общественного пространства, которое планируют построить в Омске. Оно будет представлять собой подобие Камергерского переулка с верандами, кафе и зелеными насаждениями.

Мэрия показала эскизы будущего общественного пространства на Гагарина. Создание пространства планируется во дворе дома № 36.

Спроектированное пространство получило название «Омский телеграфъ». На улице будут высажены новые деревья, там же организуют парковочные места. А в центре пространства будет навес со скамейками для прогулок в жаркий день.

Фото: Омский телеграфъ
Проект благоустройства общественного пространства

Сейчас бывшее здание «Ростелекома» пустует, провайдер переехал. Помещением владеет группа компаний «Солнечный город». В планах мэрии создать общественное пространство по типу Камергерского переулка. Помещения будут сданы под веранды и кафе.

Напомним, комиссия по сносу деревьев в Омске уже одобрила снос 11 деревьев ради создания этого места. В мэрии поторопились успокоить жителей, что вырубка коснется только старых деревьев, которые помешают проведению работ. Предпринимательница, занимающаяся реализацией проекта, обещает компенсировать стоимость деревьев и провести высадки новых зеленых насаждений.

По соседству с мэрией Омска появится новая барная улица
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Мэрия#Пространство#Общественное пространство
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