Омичам объяснили, почему с 1 января детские сады станут дороже

В министерстве образования Омской области дали более полные разъяснения о подорожании детских садов с 1 января 2023 года. Ранее сообщалось, что плата за пребывание детей в день поднимется на 25% и составит от 115,67 до 179,82 рублей.
В ведомстве подчеркнули, что рост родительской платы связан, в первую очередь, с подорожанием продуктов — затраты на питание занимают большую часть. В некоторых районах Омской области плата повышалась ежегодно, а в Омске она не индексировалась с 2015 года.
«Муниципалитеты, которые регулярно индексировали родительскую плату, с 1 января повысят ее незначительно: в пределах 7,6 — 9,4% (на 5-8 рублей). Но есть муниципальные образования, которые не индексировали родительскую плату в течение долгого периода. Например, в городе Омске, плата за один день присмотра и ухода в детских садах не изменялась с 2015 года. За это время накопленная инфляция составила более 48 процентов. Понимая, что повышать на такую сумму плату недопустимо, но и не индексировать ее уже более невозможно, в самом большом муниципалитете приняли решение и ограничили ее рост с 1 января на уровне 24,3 процента», — объяснили в министерстве образования.
В детских садах разного типа стоимость одного дня пребывания для групп 10,5 — 12 часов пребывания для детей в возрасте от 3 до 7 лет будет варьироваться:
В группах сокращенного дня стоимость будет ниже, чем в группах полного дня, отметили в министерстве. Также в некоторых районах существуют дотации, которые перекрывают часть суммы или ее всю. Они есть в Кормиловском, Крутинском, Азовском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Таврическом и в ряде других сельских районах. Также право на льготы имеют многодетные родители, родители детей-инвалидов. Дети участников СВО могут посещать детские сады бесплатно.
Вдобавок к этому в министерстве сообщили, что с 1 августа 2022 года зарплата воспитателей детсадов выросла на 10%.