Омичам объяснили, почему с 1 января детские сады станут дороже

В группах сокращенного дня стоимость будет ниже, чем в группах полного дня, отметили в министерстве. Также в некоторых районах существуют дотации, которые перекрывают часть суммы или ее всю. Они есть в Кормиловском, Крутинском, Азовском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Таврическом и в ряде других сельских районах. Также право на льготы имеют многодетные родители, родители детей-инвалидов. Дети участников СВО могут посещать детские сады бесплатно.