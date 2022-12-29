В предновогодней суете нелегко позабыть о самом главном для застолья, чем бы оно ни было. 31 декабря очереди в магазинах не иссякают почти до самого закрытия. У кого-то кончится масло для бутербродов, кому-то не хватит нарезок.
1 января омичи засобираются в гости к тем, с кем не удалось проводить год. Понадобятся гостинцы и подарки. А кто-то пойдет по городу в поисках минеральной воды. Но не все магазины готовы будут рано утром открыть двери для покупателей, продавцам тоже нужен отдых после застолья.
Город55 выяснил график работы крупных омских продуктовых магазинов и торговых центров на новогодние праздники.