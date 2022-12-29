Новогодний график работы магазинов. Не все в Омске будут долго отдыхать

1 января омичи засобираются в гости к тем, с кем не удалось проводить год. Понадобятся гостинцы и подарки. А кто-то пойдет по городу в поисках минеральной воды. Но не все магазины готовы будут рано утром открыть двери для покупателей, продавцам тоже нужен отдых после застолья.