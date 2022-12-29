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Posted 29 декабря 2022, 07:02

Published 29 декабря 2022, 07:02

Modified 29 декабря 2022, 10:51

Updated 29 декабря 2022, 10:51

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Новогодний график работы магазинов. Не все в Омске будут долго отдыхать

29 декабря 2022, 07:02
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские магазины традиционно поменяют график работы в связи с праздниками

Город55 разобрался, куда омичам можно бежать вечером 31 декабря за позабытым горошком, а кто откроет свои двери 1 января пораньше, чтобы продать омичам минералку.

В предновогодней суете нелегко позабыть о самом главном для застолья, чем бы оно ни было. 31 декабря очереди в магазинах не иссякают почти до самого закрытия. У кого-то кончится масло для бутербродов, кому-то не хватит нарезок.

1 января омичи засобираются в гости к тем, с кем не удалось проводить год. Понадобятся гостинцы и подарки. А кто-то пойдет по городу в поисках минеральной воды. Но не все магазины готовы будут рано утром открыть двери для покупателей, продавцам тоже нужен отдых после застолья.

Город55 выяснил график работы крупных омских продуктовых магазинов и торговых центров на новогодние праздники.

Как будут работать торговые центры в Омске?

  • Торговая галерея «Миллениума» 31 декабря будет работать с 10 утра до 19 вечера, а 1 и 2 числа там будут отдыхать. Точно такой же график у «Флагмана».
  • В «Европе» на проспекте Мира 31 декабря магазины откроются в 10 утра, а к 18 часам закончат работу. 1 января ТЦ будет отдыхать, а 2 января откроется с 14 до 21 часа;
  • «Голубой огонек» тоже 31 числа с 10 до 18, но на выходные там уйдут до 3 числа;
  • ТЦ Омский будет ждать 31 числа за подарками с 10 утра до 20 часов вечера, выходной у них будет всего один, уже 2 января вернутся к обычному графику;
  • «Квадро»  31 декабря с 10 до 19 часов, 1 января — выходной, а 2 января — с 10 до 21 часа;
  • «Каскад» 31 декабря с 10 до 19 часов, 1 января — выходной, а 2 числа будет работать с 12 до 19 часов;
  • «Леруа Мерлен» откроется 31 декабря в 8 утра, а закроется совсем рано — в 18 часов. 1 января магазин будет отдыхать, но уже 2 января вернется к обычному графику;
  • «Мега» — единственный торговый центр, который вообще не покинет омичей на праздники: 31 декабря там будут работать с 10 утра до 18 вечера, 1 января — с 14 часов до 22, а 3 января — как всегда;
  • Комплекс «Первомайский» закроет двери 31 декабря раньше всех — в 17 часов, но некоторые магазины, например, «Детский мир», «Парфюм-лидер» и «РБТ» останутся до 19 часов. 1 января комплекс полностью закрыт, 2 числа — частично. Блок с продуктами будет отдыхать, а остальные выйдут к 12 часам;
  • ТК «Терминал» будет отдыхать только 1 января, а на все остальные праздничные дни график останется прежний — с 10 до 21 часа.
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иллюстрация. Фото: 1MI

Как будут работать продуктовые магазины на Новый год?

  • Раньше всего своих сотрудников отпустят «Светофоры», в зависимости от «проходимости» там могут закрыться уже в 16 часов. Но большинство будет работать до 18. 1 и 2 января они и вовсе отдыхают;
  • Также 1 января возьмет выходной «Ашан», а 31 декабря проработает всего до 20 часов. 2 января там выйдут на работу с 10 до 22 часов;
  • «Ленты» закроют двери 31 декабря в 21 час, оставшихся в зале покупателей обслужат до 22 часов, откроются магазины 1 января в 10 утра и продолжат работу как обычно;
  • «Сытная площадь» будет работать в праздники больше всех. 31 числа с 7 утра до 21 часа вечера, 1 января с 10 утра до 21 часа, а 2 января с 7 утра и до 22 часов;
  • «Победа» в ТК «Первомайском» 31 декабря будет работать с 9 до 22, 1 января — с 10 до 23, а 2 января вернется к обычному графику.
  • «Евроспар» в комплексе «Квадро» 31 декабря и 1 января с 10 до 22, а уже 2 января с 8 до 22;
  • Гипермаркеты «Магнит» и «Магнит Экстра» 31 декабря закроются в 22 часа, а 1 января начнут работать с 10 утра, 2 января вернутся к обычному графику;
  • «Пятерочки» оказались добрее к своим сотрудникам: 31 декабря они закроются в 21 час, а откроются 1 января только с 13 часов дня.
На праздники в Омске изменится график работы медучреждений
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