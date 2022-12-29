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Мрамора в проекте нет. В омском парке сделают лестницу за 8,7 млн рублей

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском «Зеленом острове» на одну из лестниц готовы потратить почти 9 млн рублей

Лестницу № 3 у главного входа в парк «Зеленый остров» собираются переделывать. Начальная цена контракта 8 млн и 794 тыс. рублей. Делать планируют из бетона.

На сайте государственных закупок принимают заявки от подрядчиков на работы по благоустройству «Зеленого острова». В этот раз департамент контрактной системы Омска хочет найти подрядчика для возведения бетонной лестницы № 3. Судя по схемам в документации проекта — это та лестница у главного входа, которая ведет с «Зеленой аллеи» на аллею «Молодой семьи».

Спецификацию создавала компания «АкцентПроект». Для омичей хотят построить лестницу из бетона, выложенную гранитной плиткой. Под лестницей создадут изолирующий слой из полиэтилена и подушку из песчано-щебеночной смеси. Также в цену входит изготовление арматуры и работы по восстановлению асфальта и плитки в местах начала и конца лестницы.

Подведение итогов назначено на 13 января, а закончить работы по контракту нужно до 7 сентября 2023 года. Если в новогодние праздники возможные подрядчики не кинутся «соревноваться» на аукционе, лестница обойдется городу почти в 9 млн рублей.

Напомним, совсем недалеко, на бывшей грузовой пристани, хотят возвести новый жилой комплекс, который соединится с «Зеленым островом».

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Зеленый остров#Аукцион#Благоустройство города#Закупки
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