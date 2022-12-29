Мрамора в проекте нет. В омском парке сделают лестницу за 8,7 млн рублей

На сайте государственных закупок принимают заявки от подрядчиков на работы по благоустройству «Зеленого острова». В этот раз департамент контрактной системы Омска хочет найти подрядчика для возведения бетонной лестницы № 3. Судя по схемам в документации проекта — это та лестница у главного входа, которая ведет с «Зеленой аллеи» на аллею «Молодой семьи».