Мрамора в проекте нет. В омском парке сделают лестницу за 8,7 млн рублей

На сайте государственных закупок принимают заявки от подрядчиков на работы по благоустройству «Зеленого острова». В этот раз департамент контрактной системы Омска хочет найти подрядчика для возведения бетонной лестницы № 3. Судя по схемам в документации проекта — это та лестница у главного входа, которая ведет с «Зеленой аллеи» на аллею «Молодой семьи».
Спецификацию создавала компания «АкцентПроект». Для омичей хотят построить лестницу из бетона, выложенную гранитной плиткой. Под лестницей создадут изолирующий слой из полиэтилена и подушку из песчано-щебеночной смеси. Также в цену входит изготовление арматуры и работы по восстановлению асфальта и плитки в местах начала и конца лестницы.
Подведение итогов назначено на 13 января, а закончить работы по контракту нужно до 7 сентября 2023 года. Если в новогодние праздники возможные подрядчики не кинутся «соревноваться» на аукционе, лестница обойдется городу почти в 9 млн рублей.
Напомним, совсем недалеко, на бывшей грузовой пристани, хотят возвести новый жилой комплекс, который соединится с «Зеленым островом».